中國003航母使用蒸氣動力抑或核動力？　美國智庫衛星圖或揭謎底

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-18 18:30

中國上海船廠在建的003型航母進展迅速，美智庫曝光003型最新商業衞星圖，並稱若003型服役，其力量將有效投射到印太。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）6月15日發佈的商業衞星圖中，航母艦島清晰可見，這組照片拍攝於5月30日。CSIS指，003型航母艦島將騰出飛行甲板上的重要空間。衞星圖中，可以看到艦島一部分位於船隻附近，6月份的造船廠航拍圖也可看到艦島的存在。

智庫文章稱，至少自2018年底以來，上海造船廠一直在進行003型建造工作。在過去幾個月中，船體的預製部件已經組裝完畢。2021年5月30日的衞星圖像顯示，駕駛艙現已部分完工。

最新衞星圖還顯示，艦島的飛行甲板和支撐結構的許多組建已放置在附近，並將很快安裝到位。

此前，對於003型航母採用何種動力系統，中國網絡存在兩種不同聲音的對立，一種認為該航母採用傳統蒸汽動力系統，理由是中國暫時無法造出核動力裝置；另一種認為該航母採用核動力系統，甚至説超過美國「福特」級核航母才能顯示中國的力量。

此番003型航母最新衞星照公開，清晰可見的艦島出現了煙道口，説明採取的仍是傳統蒸汽動力。

美智庫指出，若003型航母與山東艦的建造進度大致相同，那麼003型航母可能2022年下水。下水後需幾年才能完場裝配、海試，最終服役。當003型服役時，它將成為中國海軍力量的強大補充，並使其能夠更有效地將力量投射到印度洋和太平洋。

003型較中國前兩艘航母遼寧艦、山東艦體量更大，CSIS早期預估其水線尺寸大約長300米，寬40米。隨着飛行甲板的成型，該航母的全長增加到約315米，最寬處的寬度達74米。

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該智庫指，003型航母尺寸將繼續增長，最好的比較對象就是美國小鷹級航母。小鷹級航母吃水線長度為300米，總長度接近324米。

另外，外界普遍預計003型將採用彈射式起飛與阻攔式降落（CATOBAR）系統，並採用電磁彈射，這使003型航母能夠搭載更重的艦載機，實現更快起飛，進一步提升航母的高效性、生存能力及中國海軍的兵力投送範圍。

對於003型艦載機數量，CSIS評估指，其將配備兩個升降機，升降機將可以讓他們同時提升兩架飛機。