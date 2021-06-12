中國潛艇數量料達全球之冠　美軍料增無人潛艇反制？

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-12 19:00

中國海軍力量發展令美國警惕。美媒預測中國潛艇數量將成全球之冠，沙盤推演中美海上軍事對抗，指美軍將通過大量無人艇減輕劣勢。

6月10日，據美國《福布斯》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）撰文報道，美國海軍情報辦公室的數據指出，中國海軍在2015年擁有57艘柴油動力潛艇、5艘核動力潛艇，到了2030年柴電潛艇的數量將會增至60艘、核潛艇則增至16艘。

中國核潛艇一直在發展，中共總書記習近平曾登上最新型的094（點擊大圖瀏覽）：

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相較之下，日本的海軍擁有20艘柴油動力潛艇，且近期不會增加；同時美國擁有56艘攻擊型潛艇跟巡弋導彈潛艇，但只有一半屬於太平洋艦隊。換言之，即使把澳洲的潛艇納入美方陣營，中國海軍還是擁有更多的攻擊型潛艇、中國擁有潛艇數目將成全球之冠。

艾克塞指出，由此可見，若中美在區域爆發軍事衝突，美方在初期可能會無法敵過中國海軍數量；美軍如要化解問題，方法就是透過大量的無人潛艇來減輕劣勢。

美方目前已加大採購無人潛艇。據悉，首批造價2.75億美元的5艘波音超大型無人潛艇（XLUUV）「Echo Voyager」有機會在2022年投入使用，接着在未來數十年還會購入至少24艘。

美國海軍作戰需求和能力部副部長基爾比（James Kilby）此前説，無人潛艇能夠執行多種任務，其中最重要的就是佈雷。目前美國艦隊沒有專門的佈雷船，攻擊型地雷戰也不是美軍強項，未來計劃用XLUUV搭配雷神公司（Raytheon Company）製造的Mk54鯖鯊（MAKO）智慧水雷「錘頭鯊」（Hammerhead）加速此種作戰方式。

美軍預計在2023年完成部署「錘頭鯊」的計劃，屆時它將和XLUUV共同搭配投入作戰計劃。

中國海軍持續擴張，造艦仍在進行中（請點擊放大觀看）：