南海博弈｜美軍間諜船被指逼近海南島　具備偵測潛艇動向功能

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-19 21:00

台海南海局勢、中美關係緊張升温之下，最新消息指，美海軍「勝利號」海洋監測船（TAGOS 19）到達西沙羣島東北部，並持續靠近中國海南三亞，引發關注。

長期關注美軍動態的微博博主「軍武觀察哨」6月17日消息指，美國海軍「勝利號」海洋監測船目前到達西沙羣島東北部，持續向中國海南三亞靠近。

消息稱，今年2月，美軍「無暇號」（TAGOS 23）在南海偵察，並對西沙羣島東北部、南部和西部進行重點偵察，在西沙西部海域時距離三亞最近時也就200多公里，三亞附近的艦艇均處於其偵測範圍內。

消息預測，目前為止，「勝利號」偵察的路徑類似於「無暇號」的倒推路徑，根據此前「無暇號」的路徑，後續「勝利號」很可能會通過西沙羣島與中沙羣島之間的海域，移動到西沙羣島南部和西部，完成偵察後從中沙羣島南部航向巴士海峽，離開南海。

值得注意的是，「勝利號」具有探測潛艇動向的功能。就在不久前的4月23日，中共軍委主席習近平在三亞登上解放軍新入列的長征18號戰略核潛艇。當日，中國海軍三型主戰艦艇——長征18號艇、大連艦、海南艦在三亞某軍港集中交接入列，習近平為三艘艦艇入列授旗。

習近平登上長征18號戰略核潛艇，細節釋放強烈信號：