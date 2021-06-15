菲律賓第3次暫停終止與美國《來訪部隊協議》　或因中菲爭端

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-15 16:01

菲律賓6月14日宣布第三次暫停終止與美國的《來訪部隊協議》（Visiting Forces Agreement），為期6個月。輿論認為，中菲南海爭端或為重要考慮因素。

路透社報道，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）宣布，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）決定第三次暫停終止與美國的《來訪部隊協議》，為期6個月。

菲律賓多次對中國提出抗議，指控大批中國海警船聚集在牛軛礁附近海域（請點擊大圖瀏覽）：

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報道指出，菲律賓正面臨來自中國的強大海上壓力。五角大樓言人柯比（John Kirby）在一份聲明中説：「（美國）國防部對菲律賓決定再次暫停終止《來訪部隊協議》表示歡迎。」美菲《來訪部隊協議》原定於8月份期滿。

他説：「在我們的雙邊同盟中，我們視菲律賓為平等的主權夥伴。我們的夥伴關係不僅有助於我們兩國的安全，而且還加強了基於規則的秩序，這有利於印度-太平洋地區的所有國家。」

2020年2月，菲律賓政府曾宣布將終止與美國簽署的《來訪部隊協議》，但此後菲方提出「基於當前區域形勢的變化」，自2020年6月1日起暫停終止該協議6個月。2020年11月，菲方宣布再次暫停終止該協議6個月。

《來訪部隊協議》是菲律賓與美國1998年簽署的重要軍事協議之一。協議規定美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，其中包括雙方舉行軍事演習的相關內容。

按照美菲雙方約定，如要終止《來訪部隊協議》，任何一方需以書面形式通過外交渠道通知另一方，在通知180天之後，《來訪部隊協議》自動終止。