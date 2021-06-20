中印衝突｜班公湖軍備競賽展開　印軍添裝備挑戰中國「西海艦隊」

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-20 19:00

距離中印加勒萬河谷衝突已經過去一整年，在此期間中國擴建的和田機場近日曝出新照。同時有消息曝光印軍新裝備，媒體稱印軍試圖與中國「西海艦隊」挑起「海上軍備競賽」。

「今日印度」網站6月13日稱，在2020年的中印邊境衝突中，印度深感在班公湖需要升級「具有防撞擊能力」的新型巡邏艇。

根據印度陸軍2021年年初簽署的採購協議，在未來數月內，駐班公湖的印度陸軍巡邏部隊將得到29艘新型快艇，包括12艘由印度果阿造船廠建造、專為高海拔環境設計的「高性能巡邏艇」，它們將具備更堅固的裝甲和更高的航速；還有17艘由水瓶座造船廠建造的新型運輸快艇，以便更快調動部隊。

報道稱，印度陸軍的要求是「這些新型船隻要比部署在班公湖中的中國同類船隻具有更好的能力」。它的船體由玻璃鋼製成，長約10米，能搭載20至22名武裝人員，航速20節（約每小時37公里），類似型號已經在印度海軍服役。

中國「西海艦隊」裝備的928D高速巡邏艇（點擊大圖瀏覽）：

對此，內地官媒《環球時報》旗下賬號「樞密院十號」文章稱，印度陸軍試圖在海拔4,200米的班公湖與中國「西海艦隊」挑起「海上軍備競賽」。「西海艦隊」是指駐紮在班公湖的解放軍西部戰區陸軍某部水上中隊。

另外，從空軍的「陣風」戰鬥機、陸軍的輕型坦克到海軍的先進潛艇，還在全球採購各種武器裝備，印軍試圖加強針對中國的「武力威懾」。

文章嘲諷印度此舉是「搬起石頭砸自己的腳」，「西海艦隊」已經裝備新一代928C型（人員運輸型）、928D型（突擊型）高速巡邏艇。928C型巡邏艇長13.2米、寬3.24米、型深1.3米，乘員23人，航速為每小時60公里，基本性能優於印度新引進的運輸快艇。928D型巡邏艇則擁有更好的裝甲、更高的航速和更強的火力。

而在空軍方面，「今日印度」6月8日報道指，大約22架中國的殲-11和殲-16戰鬥機在該地區舉行了大型空中演習。

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中國亦加緊邊境軍用機場的建設，擴建後的新疆和田機場最新照片近期曝光，可以看到新修的跑道和機庫，還有無人機停在機庫外。