新冠肺炎｜變種病毒未在其他省份擴散　廣東如何做好防疫三板斧？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-18 14:57

廣東省的新冠肺炎疫情近日有受控跡象，中國疾控中心流行病學專家曾光表示，雖然引起今波疫情的印度變種病毒傳播力度較大，但廣東省通過有效地疫情防控工作，並未使病毒在內地其他省份擴散。 至於廣東省是如何做好疫情防控的？廣東省預防醫學會總結，從傳染病防控理論來分析，圍繞傳染病防控「三板斧」，即是管理傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群。

為快速有效切斷傳播途徑，廣州市衛健委發布通告嚴格執行人員出行管理。（新華社）

首先，廣東省在疫情發生以來就建立了國家、省、市、院四級專家組會診機制，採用中西醫結合、中西藥並用，救治每一名患者。曾光表示，「從2003年以來，廣東的疾控力量強大，特別有一支經過流行病學嚴格培訓的專業隊伍，在國內是一流的，我相信，廣東疫情清零僅僅是時間的問題。」

曾光又指，「這次廣州發生重型和危重型患者的比例相對偏高，對臨床救治有一定壓力。到目前為止多代傳播後廣州那條傳播鏈依然清晰，提示該市零號病例的傳播能量早已耗盡，即使找不到也無關大局，主要精力應放在切斷當前的傳播鏈上。」

為了做到保護易感人群，廣州擴大核酸檢測範圍。（新華社）

其次，廣東省在發現疫情後，為了做到保護易感人群，擴大核酸檢測範圍，以及迅速組織展開新冠疫苗接種工作。據廣州市衛健委消息，5月21日至6月12日21時廣州市11個區全部完成核酸檢測，全市累計核酸檢測3602.3萬例，而佛山市和深圳市等地亦緊急進行多輪核酸檢測。

至於疫苗接種劑量，廣東省衛健委指，截至6月15日18時，廣東累計接種新冠疫苗突破9000萬劑次，累計接種6598.03萬人，共有2610.36萬人完成全程接種，全人群全程接種覆蓋率20.72%。據統計，廣州近日每一千萬劑次的接種時間只在5天左右，疫苗接種速度提升近22倍。

發生疫情後，廣州市疫苗接種速度提升近22倍。

此外，為快速有效切斷傳播途徑，廣州市衛健委發布通告嚴格執行人員出行管理，並要求廣大市民非必要不離穗、不出省，確需離穗、出省的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明。