廣州疫情｜小區封閉逾14天共患難　住戶充當義工互助派菜

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-14 10:33

廣州本地疫情持續，荔灣區白鶴洞街道的廣鋼新城小區，自5月底以來封閉至今。小區住戶林女士接受內媒《極目新聞》訪問時，講述了業主們自願組成抗疫的義工隊伍，參與一線防疫工作，並充當義工派菜、互相支援的故事。

據報道，5月29日，荔灣區白鶴洞街由低風險地區調整為中風險地區，小區出入口與馬路中間設置了警戒線，居民每天只能出行一次。僅2天後，小區便徹底實行封閉管理，居民需要居家隔離。

林女士說，隔離來得猝不及防，業主們紛紛在群組焦急地表示「沒奶粉了」、「缺衛生巾」、「沒米下（煮）飯」。由於派送物資供應不及，鄰里相爭來幫忙，「哪家哪戶有缺東西的，總能得到其他鄰居的幫助」。

居民主動當起義工，派送物資。（極目新聞）

6月1日，居民們的物資開始由政府指定的供貨商進行配送，並由社區義工進行分揀和逐戶分送，一開始菜色略顯單調，但後來引入了電商供貨，林女士一家的飲食才逐漸變得多樣化起來，也不必再擔心日用品存貨。

隨着物資供應不斷豐富，6月8日晚，林女士搶先領到了「水果盲盒」。10日，菜單中出現了粽子，已經隔離多日的居民感受到，一年一度的端午節要來了。林女士調侃：「從未見過一年的端午，業主群裏都在期待吃粽。」

據介紹，小區能夠保持秩序，要靠義工的辛勤付出。自從小區封閉管理以來，業主們自願組成抗疫的義工隊伍，參與一線防疫工作，林女士也是其中一員。

圖為醫護人員累到躺在地上。（極目新聞）

社區義工服務隊分為兩支小隊，一支協助醫護人士組織核酸檢測，一支負責物資派送。小區實行隔日核酸以來，他們每天爬40層樓梯，逐層通知住戶分批到樓棟下進行核酸檢測。進入6月，廣州室外溫度逐漸攀升，最高可達40度，穿防護服的義工們往往全身濕透。

林女士認為，居民之間的互相幫助是抗疫隔離生活中重要的精神支撐。「小區從老人到小孩，都有互相配合、互相幫忙這種精神，就不會天天都感到焦慮。我們也會在業主群分享今天做了什麼菜做了什麼事，感覺大家是一個整體，在一起保護自己的家園。」