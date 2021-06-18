「要擋住攻擊中國的瘋狗」　駐法大使：很榮幸得到「戰狼」稱號

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-18 17:30

中國駐法國大使盧沙野6月15日接受法國《言論報》(l'Opinion)專訪，談及中國共產黨建黨百年、疫情、「戰狼外交」、中美關係、中歐關係、涉疆、涉台等議題。 盧沙野表示，「戰狼」指的是為國而戰的勇士，他很榮幸得到「戰狼」的稱號，並稱要「擋住攻擊中國的『瘋狗』的路」。談到中歐投資協定被擱置一事，盧沙野指出，把經貿問題政治化的做法很讓人遺憾，中方希望歐方繼續推進批約進程。

2020年6月23日，滿載防疫物資的中歐班列抵達法國巴黎東南郊的瓦朗通。（新華社）

「戰狼」是為國而戰的勇士

西方批評中國搞「口罩外交」和「疫苗外交」，盧沙野在受訪時稱，中方對此不以為然，「因為中國希望的就是為全球抗疫做貢獻。中國在全球抗疫中捍衛多邊主義，與包括法國在內的各國積極開展團結合作。」

對於有人批評中國具有「攻擊性」，並稱他是「戰狼」，盧沙野表示，污蔑中國外交是「戰狼外交」的人是懦夫。「西方習慣攻擊指責別人，從未為此付出過代價或遭到反擊。但這次中國反擊了，他們就覺得被侵犯了……他們不想讓中國和中國外交官發聲。」

盧沙野又強調，「戰狼」在中國是個褒義詞，指的是為國而戰的勇士。「既然有如此多的攻擊中國的『瘋狗』，我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路。」

盧沙野表示很榮幸得到「戰狼」的稱號。（中新社）

西方媒體構築「信息隔離牆」

《言論報》記者又問及，「中國」這個詞目前具有負面涵義，如果不能一下子塑造一個正面形象，應如何先塑造一個正常形象？

盧沙野回答稱，有些真實的信息不能穿透西方媒體構築的「信息隔離牆」而直達西方民眾，這很悲哀。他呼籲西方記者尊重客觀事實，不應局限在自己的意識形態。同時應該讓西方民眾看到真實的中國。「美國政客把中國視作最危險、最主要的敵人，不擇一切手段反對中國，而西方媒體則扮演了這些政客的幫兇。」

新疆議題在歐洲受到廣泛關注，並導致去年底剛剛完成談判的中歐投資協定被擱置。被問到有什麼辦法能夠走出僵局，盧沙野稱，把經貿問題政治化的做法很讓人遺憾。現在一些人和部分歐洲議員想把該協定當成對抗和懲罰中國的工具，無異於搬起石頭砸自己的腳，完全是適得其反。

他重申，中方希望歐方繼續推進批約進程，因為協定越早生效，雙方就能越早從中獲利。相信歐洲國家和歐盟領導人具有戰略和長遠眼光，不會被這種反華的雜音所干擾。

歐洲議會5月20日投票通過凍結中歐投資協定的決議。（AP）

至於歐洲經常在台灣問題上向中國施壓，比如一些國家想在太灣開設代表處，七國集團峰會的公報也首次明確提到了台灣。盧沙野表示，歐洲不應該亦步亦趨地跟隨美國挑釁中國。在台灣問題上，中方沒有絲毫後退和妥協的空間，決不允許台灣獨立。「越是向我們施壓，我們的立場就會越堅定。」