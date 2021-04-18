樂玉成談平視外交：中國無意爭老大　富不驕強不霸

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-18 15:24

中國外交部副部長樂玉成4月16日接受美聯社專訪，談及中國外交政策時表示，中國富而不驕、強而不霸，中國對世界各國一視同仁，對他國既不仰視也不俯視，而是平視。

2021年4月16日，中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正於北京以視像方式會見來華訪問的美國總統氣候問題特使克里。（新華社）

據中國外交部官網消息，中國外交部副部長樂玉成4月16日接受美聯社大中華區新聞總監森次健（Ken Teizo Moritsugu）專訪。

談及中國的外交政策，樂玉成表示，中國獨立自主的和平外交政策不會變，不稱霸、不搞擴張、不干涉別國內政的外交方針不會變。

他説，中國的確比過去富了、強了，但中國富而不驕、強而不霸。中方不認為國強必霸，但中方堅信國霸必衰。

樂玉成指出，中國的發展不是為了超越誰、取代誰，也不是為了和誰爭世界老大，而是為了讓中國人民過上更好的日子，為了推動構建人類命運共同體。

樂玉成説，中國主張推動構建人類命運共同體，其中很重要的是相互尊重、平等相待。中方認為在國際大家庭當中，每個國家都是平等的，沒有哪個國家可以高人一等，高高在上，更不應該把其他國家分成三六九等，貼上「威權國家」「失敗國家」甚至「無賴國家」等各種標籤，這都是不允許的，也不符合主權平等的原則。

他強調，中國對世界各國一視同仁、平等相待。中國對他國既不仰視也不俯視，而是平視。