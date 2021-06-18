路透社：中國將公布新規整頓教育培訓行業　補習公司年收或減80%

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-18 16:00

路透社周三（16日）引述4名匿名消息人士報道，為減輕學童壓力，通過降低家庭生活成本以提高出生率，中國計劃本月公布比預期更嚴格的新規定，整頓規模高達1200億美元（約9317億元人民幣）的民間教育培訓行業，包括在北京、上海等大城市試行禁止寒暑假期間的線上和線下補習，新規或令課後補習類公司年收入大減七至八成。

新規的公布時間，據指最早可能是下周，並最早在下個月生效。據接近起草新規監管官員的消息人士指，新規定將比預期更加嚴格，有關行業應做好最壞打算。路透社上月亦曾報道稱，有關整頓行動已迫使至少一間提供課外輔導服務的大公司暫停規模達到10億美元（約77.6億元人民幣）的私募融資。

其中2名消息人士稱，試行新規的地區將限制工作日的輔導課，現時這些輔導課會進行到晚上8至9時。其他2名人士則指出，當局也將禁止在線上和線下，特別是在主流媒體和公共區域對課外輔導「過度」打廣告，而輔導費亦將被嚴格控制。雖然新規只是試行，但消息人士形容，若其他地區沒有為政治正確而跟進甚至推出更嚴厲的規定，「可能會令人感到意外」。

消息指部分大城市試行禁止寒暑假期間的線上和線下補習。（西安新聞網）

另外，教育部周二（15日）召開校外教育培訓監管司成立啟動會，宣讀了《中央編辦關於調整教育部職責機構編制的通知》，同日下發《關於成立校外教育培訓監管司的通知》。

據介紹，校外教育培訓監管司的主要職責，包括承擔面向含幼兒園、中小學學生的校外教育培訓管理工作，指導校外教育培訓機構黨的建設，擬訂校外教育培訓規範管理政策。會同有關方面擬訂校外教育培訓（含線上線下）機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質、收費監管等相關標準和製度並監督執行，組織實施校外教育培訓綜合治理，指導校外教育培訓綜合執法，指導規範面向中小學生的社會競賽等活動。及時反映和處理校外教育培訓重大問題。

21世紀教育研究院院長熊丙奇向「紅星新聞」表示，要加強監管校外教育培訓機構，尤其是實行到位的過程性監管，就需要建立專門的監管部門；深化校外教育培訓改革，非簡單地關停有關機構，而是把校外教育培訓作為整體教育一部分加以規範，讓其回歸到本身的功能定位，為受教育者提供差異化教育培訓選擇。