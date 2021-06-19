廣東疫情｜進出深圳機場須持陰性證明　汽車客運暫停航司允改退票

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-19 14:22

深圳周五（18日）新增2宗新冠肺炎本土確診病例，當中包括21歲女子朱某，其在深圳寶安國際機場某餐廳任職。而稍早時，寶安機場海關工作人員姜某亦於周一（14日）確診。由於與新增病例有關，周六（19日）起深圳機場客運暫停，而根據疫情防控要求，多家航空公司公佈相關深圳進出港航班改退票政策。

深圳機場汽車站跨市客運線路周六起暫停營運。（深圳機場汽車站）

據深圳機場汽車站最新消息，深圳機場汽車站跨市客運線路周六起暫停營運，恢復時間另行通知。另一方面，海南航空、深圳航空、西部航空、天津航空、吉祥航空、東方航空等航空公司皆公佈相關深圳進出港航班改退票政策。

其中深圳航空方面，適用範圍為凡在6月16日12時（不含）前購買或換開的深航479國內客票（包括里程獎勵客票），行程涉及旅行日期為6月7日（含）至6月30日（含）之間深圳、廣州、惠州、湛江、珠海進出港深航實際承運航班及掛ZH航班號的代碼共享航班。在客票有效期內，旅客首次提出航班變更申請，可免費變更一次至7月9日24時（不含）之前同航程航班，免收手續費、子艙位價差、淡旺季價差；再次提出變更申請或變更至7月10日0時（含）之後航班，須依據客票使用條件辦理。至於退票，旅客可在客票有效期內申請辦理非自願退票，免收手續費；已按辦理過變更的客票則需按客票使用條件辦理。

所有進入深圳機場航站樓（含地面交通中心）的人員須出具48小時內的核酸檢測陰性證明。（維基百科）

與此同時，據「深圳機場發布」微信公眾號消息，自周六13時起，在現有測溫、「健康碼」查驗的基礎上，所有進入深圳機場航站樓（含地面交通中心）的人員須出具48小時內的核酸檢測陰性證明，否則將無法進入。而深圳機場與各航空公司就近期航班計劃調整每日進行協調會商，自周六起，各航空公司在科學評估階段性市場需求和運行保障能力的基礎上，將合理調整深圳方向進出港航班，滿足旅客出行需求的同時亦確保現場運行安全平穩有序。

此外，寶安區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室周五發通告指，經深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部同意，自當日起，福永街道下十圍商住街71號新藍天公寓由低風險地區調整為中風險地區。