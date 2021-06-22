內地東北多條河流洪水破紀錄　沖毀數十公里橋樑　淹沒農場困農戶

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-22 10:03

內地多達21條河流發生超警戒洪水，涉及黑龍江、內蒙古、江蘇、浙江、重慶、四川等多個省份，其中東北地區災情最為嚴重。 官方傳媒中新社報道稱，黑龍江流域面平均降水量列1961年以來歷史同期第1位。突發的洪水沖毀了潮烏鐵路34公里159米的鐵路橋樑，還淹沒了沿岸的農場，有5名農戶一度被困。

自6月進入汛期以來，中國多地暴雨頻發，強勢雨水加持下，東北不少河流都出現破紀錄洪水，多條河流超過歷史警戒水位線，黑龍江流域面平均降水量更是列1961年以來歷史同期第1位。

黑龍江塔河鎮部分街路被水覆蓋。（中新社）

中新社援引水利部消息指，盤古河、呼瑪河，內蒙古嫩江上游支流多布庫爾河、甘河等13條河流發生超警戒線以上洪水，額木爾河、盤古河和嫩江支流多布庫爾河等5條河流發生超歷史洪水。

突發的洪水沖垮了橋梁，淹了河流沿岸的農場。內蒙古呼倫貝爾市根河地區，5日累積降雨量超過100毫米。6月18日得耳布爾河突發山洪，將潮烏鐵路34公里159米的鐵路橋梁沖毀。鐵路人員啟動應急預案，組織對洪水毀壞的橋樑和鐵道線路進行搶修。

6月19日，內蒙古大興安嶺兩地堤壩發生險情，大興安嶺森林消防人員展開救援。（中新社）

同樣是6月18日，當天下午1時55分，黑龍江加格達奇林業局防汛指揮部接到報警，位於加臥公路48公里多布庫爾河東岸因洪峰過境、河水暴漲出槽，沿河兩岸有三處農場被淹，有農戶被困。消防人員耗時1個多小時，將5名被困人員救出。

報道指，黑龍江幹流開庫康站預計周二（22日）晚出現洪峰，洪峰水位99.2米上下，超警戒水位2.7米，超保證水位1.4米，洪水量級約25年一遇。此外，呼瑪河洪水或成15年一遇，目前超警戒水位1.58 米，超保證水位0.58米，仍在上漲中，將在6月23日迎來洪峰。

全國降水量預報圖。（中央氣象台）

中央氣象台預計，受弱冷空氣影響，21日至23日，東北地區、華北等地多陣雨或雷陣雨。內蒙古東部、華北北部、遼寧等地部分地區陣風可達7至9級。

截至21日下午3時，吉林省已連發44個雷電、冰雹、暴雨氣象災害警報與預警信號。此外，從23日開始，華北、東北等地的降雨又將自西向東開始增多。23日夜間到24日白天，大興安嶺、黑河、伊春、鶴崗、佳木斯東部多雲有陣雨或雷陣雨。目前，大興安嶺地區處於黃色地質災害氣象風險預警中。