黑龍江17歲少女便血3年沒為意　送院一查驚知結腸佈滿上萬瘜肉

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-15 15:13

黑龍江哈爾濱市17歲少女小張（化名）約3年前起就出現便血的症狀，但家人沒有把她帶到醫院做檢查，其病一拖就好幾年。 直到日前，長期便血後出現貧血的小張終於被送到了醫院，結果醫生一查發現她整個結腸佈滿了成千上萬個大大小小的瘜肉，「整個結直腸上沒有一塊好地方」。幸好及時發現並接受手術後，小張已順利出院，事件未釀成不可挽回的病變風險。

由於年紀較小，當小張開始出現便血時，家人只給她吃了一些口服藥緩解，未有帶其到醫院做檢查。結果數年過去，小張因為長期便血出現了貧血，身體嚴重不適，連行走都成了問題，家人才把她送到了黑龍江省醫院。

醫生指小張「整個結直腸上沒有一塊好地方」。（看看新聞Knews）

普外四科主任沈繼偉表示，他們緊急給小張做了胃腸鏡檢查，結果驚訝發現小張整個的直腸和羽狀結腸包括其他的腸道上佈滿了大大小小的瘜肉，數量約有成千上萬個。

經諮詢和了解病史，醫生發現原來小張的奶奶、叔叔、姑姑還有父親都是因為瘜肉病最後癌變死亡，遂給她診斷為家族性瘜肉病。最終考慮到小張的年齡，醫生決定用腹腔鏡技術微創開刀，手術歷時約4個小時後順利完成。

據沈繼偉介紹，家族性結腸瘜肉病是一種常染色體顯性遺傳性疾病，從臨床上看，全結腸與直腸均可有多發性腺瘤，瘜肉數少至100多至數千甚至數萬都有，如不及時治療，終將發生癌變，「一般來說往往超過30歲的病人肯定會癌變的」。

（看看新聞Knews）