央視播出殲7戰機山谷低空訓練畫面　美女主播劉羽洋搶鏡

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-06-22 19:00

官方央視軍事頻道於6月22日播出「走進志願軍空軍抗美援朝舊址羣」節目，其中披露了解放軍殲-7系列戰機山谷低空超低空飛行和空戰訓練畫面，與此同時，央視美女主持人劉羽洋搶鏡。

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殲-7的原版是米格-21戰鬥機，採用三角機翼設計，雷達天線安裝在進氣口中央的可調節錐體內，進氣道前端很薄，其高空高速性能非常優異，平飛速度達到2馬赫，升限也達到2萬米。該機操縱輕便，機動靈活，主要用來執行高空高速截擊、偵察任務，也可執行簡單的對地攻擊任務。

1965年9月由中國瀋陽飛機制造廠製造第一架殲7的組裝，1966年12月28日正式定型並量產，後來將生產線轉移至成都飛機制造廠和貴州飛機制造廠，並於2006年停產。

前後共生產了約1,500架，衍生出各種改進型以及出口型，從1980年代至2000年代大批量生產出口到阿爾巴尼亞、巴基斯坦、孟加拉、緬甸、埃及、伊拉克、斯里蘭卡以及伊朗等國家的空軍。中國解放軍空軍逐步以J-11等先進戰機予以取代，只保留後期型號殲-7G，執行國土防禦，對地攻擊的任務。

八一飛行表演隊也曾使用殲-7EB和殲-7GB進行飛行表演，後改用殲-10至今。

此外，中國央視節目中的主持人劉羽洋的亮相引發網友圍觀。據悉，劉羽洋是央視國防軍事頻道主持人。本科畢業於中國傳媒大學播音主持藝術學院，研究生畢業於中國傳媒大學新聞與傳播專業，畢業後進入國防軍事頻道工作，現為《正午國防軍事》《國防科工》欄目主持人。

央視女主播劉羽洋生活照（點擊大圖瀏覽）：