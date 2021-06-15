報告：美俄核武器庫減少存量　中國較去年增加並進一步現代化

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-15 10:07

總部位於瑞典的軍事智庫發佈2021年報告指出，世界核武器總體庫存有所下降，但可備戰的武器數量卻在增加。 其中涉及中國的部分顯示，中國正在擴充核武庫，並使之進一步現代化。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）6月14日發表報告，截至2021年初，美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列和朝鮮共擁有13,080枚核彈頭，比前一年減少320枚。俄羅斯仍然第一，擁有6,255枚，美國第二，有5,550枚，兩國今年都減少核武庫存量。至於中國的核彈頭，則從2020年的320枚增加到今年的350枚。

值得一提是，上述數字包括將被拆除的退役彈頭。如果減去這些退役彈頭，在這一年裏，全球核武庫存總數從9,380枚上升到9,620枚。報告還稱，與前一年相比，可備戰的核武器數量從3,720件增加到3,825件。

研究人員Hans M. Kristensen指，全球軍事儲備中的核彈頭總數似乎正在增加，這是一個令人擔憂的跡象，表明自冷戰結束以來全球核武庫存數量的下降趨勢停止。他續指，今年2月，俄羅斯和美國最終都能延長《新削減戰略武器條約》，令人感到安慰，但美俄之間進行更多雙邊核軍備控制的前景仍然不佳。