杭紹台高鐵開通全長269公里　號稱中國首條民營線路

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-23 19:00

中國首條民營控股高鐵杭紹台鐵路全線鋪軌貫通，全長269公里，引發外界關注。

6月22日，據中國官媒新華社報道，在杭紹台鐵路温嶺站施工現場，隨着最後一根鋼軌平穩在無砟道牀上鋪設到位，中國首條民營控股高鐵杭紹台鐵路全線鋪軌貫通，為年底開通運營奠定基礎。

據悉。杭紹台鐵路連接浙江杭州、紹興和台州三地，線路設計時速350公里。

2017年9月11日下午，由復星集團牽頭的民營聯合體與浙江省政府正式簽署「杭紹台鐵路PPP項目」投資合同，這也是中國首條民營控股高鐵項目。復星集團牽頭的民營聯合體佔股為51%。

作為中國國家級鐵路PPP示範項目，杭紹台高鐵位於浙江省中東部，是中國國內沿海快速客運通道的組成部分，是長三角城鎮化地區綜合交通網和城際快速交通網的重要組成部分，是一條集路網、城際、旅遊及沿線經濟開發功能為一體的客運專線鐵路。

作為一種新型項目融資形式，PPP（Public-Private-Partnership）模式鼓勵私營企業、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎設施的建設。

根據「PPP項目投融資方案」，在社會投資人選擇確定後，將由民營資本、中鐵總公司、浙江省交投集團、沿線地方政府共同出資成立SPV公司（特殊目的公司），既日後的「業主」。其中最大的亮點是，民營資本股比為51%，成為「絕對控股」。

令人關注的是，該項目卻遭到民間輿論的質疑，大部分網友持反對意見。

有網友表示，「不認為是什麼好事，明顯是資本又跑來吃肉了。」還有聲音認為，「股權多元化沒問題，但應僅限於局地，全國鐵路大盤子是戰略資源是國家命脈，國家必須絕對控制。」

中國交通運輸經濟研究中心副主任李紅昌對此表示，該項目對民營企業參與基礎設施建設，促進鐵路市場化都將起到很好的示範作用。這個項目是中國非常重大的一個示範項目，意義深遠。它具有三個非常重要的作用和意義。

第一，它是國家相關政策的落實項目。2005年和2010年，中國國務院發佈了鼓勵民間資本拓寬投資領域的政策文件，該項目是文件精神的落實和體現。

第二，它是中國國務院相關部委促進PPP落地的一個重要體現，財政部、發改委有一系列的文件精神，鼓勵使民間資本進入到包括鐵路在內的重大投資建設運營當中去，鐵路項目也是中國國務院相關部委的政策文件鼓勵和支持PPP項目落地的一個重要示範項目。杭紹台項目採用PPP的方案，採用PPP的評估方式，採取PPP的運作模式，是真正意義上讓社會資本進入到重大基礎設施領域的一個示範項目。

第三，它對於真正促進鐵路的市場化，有非常重大的意義。鐵路目前還處在一個相對壟斷的狀態，杭紹台項目真正地吸引到了社會資本，這個P是一個「Private」的主體，這對鐵路改革，對鐵路從民間資本當中如何更好地運用鐵路項目、如何更好地進行土地和商業開發，對鐵路產業發展來講都具有非常重要的提示和示範作用。