大灣區｜深江高鐵將穿過百米深海底　珠江口隧道工程進展順利

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-19 12:59

內地傳媒《澎湃新聞》報道，開工已近一年的粵港澳大灣區重大交通項目，深江高鐵（深圳至江門）重要控制工程珠江口隧道工程進展順利，現時已斜井進洞二三十米，盾構部分將於11月始發。 珠江口隧道最大埋深達到115米，最大水壓1.06兆帕，超過10個標准大氣壓。

深江高鐵重要控制工程珠江口隧道工程進展順利。（中國鐵路）

報道介紹，深江高鐵途經深圳、廣州、東莞、中山、江門，是深圳至茂名高鐵組成部分，全長116公里。其中在珠江口會以隧道方式下穿，工程位於東莞、廣州之間的珠江入海口，隧道全長13.69公里，設計時速250公里，計劃工期為56個月。

深江鐵路建成後，將在深圳樞紐西麗站與贛深高鐵貫通，在深圳北站與杭深鐵路、廣深港高鐵銜接，在深圳機場站與規劃中的廣深第二高鐵線連接，在中山站與廣珠城際鐵路連接，在江門站與江湛鐵路貫通，進一步打通沿海高鐵通道，助力打造粵港澳大灣區半小時生活圈、經濟圈，輻射帶動粵東粵西與珠三角區域協調發展。

報道指，由於鐵路需要跨越珠江口獅子洋海域，地理環境十分複雜，設計人員經過數年方案比選，最終確定由虎門公鐵兩用大橋改為隧道形式下穿珠江口。報道引述中國鐵路廣州局集團有限公司江門工程建設指揮部指出，珠江口隧道工程水文、地質極其複雜，為目前國內最大埋深、最大水壓的水下隧道，盾構段最大水壓力為世界之最。科研攻關團隊是採用「礦山+盾構」穿越隧道的組合施工方法，即用開挖地下坑道的作業方式修建隧道，同時採用大型盾構機掘進施工。

盾構始發井完工後，兩部大直徑盾構機將分別從東莞虎門及廣州萬頃沙始發相向掘進。（中國鐵路）

按照設計方案，待盾構始發井完工後，兩部大直徑盾構機將分別從東莞虎門及廣州萬頃沙始發相向掘進，盾構管片外徑12.9米，盾構獨頭掘進最長達3590米。此舉意味著盾構機必須在高水壓下的不良地質段進行磨損刀具的更換。除水下換刀問題，還有一大難點就是盾構機未來如何在海中完成接收及拆解。業內專家認為，珠江口隧道工程建成後，將成為又一個世界級的超級工程，更為世界海底隧道工程技術提供獨特的樣本和寶貴的經驗。