廣州疫情｜調查揭印度變種病毒傳播極強　兩人同空間僅14秒即染疫

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-23 13:11

廣州早前爆發新一波本土疫情，《新京報》披露，廣州警方調查一宗第四代傳播個案的重點病例接觸追溯過程時，就發現印度變種病毒僅用14秒就完成第三代與第四代之間的傳播。

報道稱，根據警方公布的監控畫面顯示，第三代病例黃某曾經與第四代病例魯某同日在同一間餐廳分別用餐，並有先後進入過同一個衛生間，但雙方從沒有任何接觸肢體。黃某與魯某共同處於洗手間的時候僅有14秒，不過黃某當時並沒有戴上口罩。警方稱，病毒是在同一環境下14秒就完成傳播，是今次疫情接觸時間中最短。

事實上，第一代病例郭某與第二代病例宋某的接觸史，亦發現二人曾經有先後進入同一間茶樓的衛生間，共同停留約90秒。在宋某的活動軌跡中，就有曾經與黃某同一間茶樓的接觸史，宋某站在黃某身邊對話約1分40秒。

第二代病例宋某與第三代病例黃某曾經對話1分40秒。（新京報）

中國疾控中心研究員馮子健受訪指出，廣州、深圳、東莞的本土疫情均涉印度變種病毒，其傳染性和傳播能力均有顯著增強，潛伏期或者傳代間隔都縮短，有病例顯示其短短10天內就傳染五、六代，傳播速度加快。同時，感染印度變種病毒的患者，檢測結果反映其有病毒載量顯著增加的特點。數據顯示，印度變種病毒的傳播能力，是現時需要關注的變種病毒之中最強，較過去提高一倍，比英國變種病毒亦提高超過40%。