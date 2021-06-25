殲-15艦載升降須特製設計　央視美女記者直擊着陸訓練

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-25 19:30

作為中國航母的核心力量，中國自主研製的首款艦載機殲-15（代號「飛鯊」）備受外界關注。日前，央視記者近距離觀看了殲-15出擊過程，以及各項細節。

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6月24日，據官方央視《國防軍事》報道，央視軍事記者莊曉瑩來到海軍航空大學某艦載機實訓基地，近距離介紹了殲-15。

視頻中顯示，殲-15和教練機教-9改進行編隊訓練，在空中實施一系列編隊戰術動作，檢驗飛行學員技戰術水平和戰機間協同配合能力。

和陸基飛機不同，作為一名艦載機飛行員，最大的難題就是着艦。視頻中，近距離展示了殲-15的着艦過程。

殲-15是一款雙垂尾雙發的重型戰鬥機，為適應在航母上的使用，增加了全動鴨翼。此外，殲-15前起落架採用的是雙輪設計，主起落架也非常強壯，主要是為了適應着艦時的劇烈碰撞。

隨着中國軍事力量不斷增強，003航母迎新進展持續披露。第二支殲-15艦載機部隊此前進行陸上模擬着艦訓練及空中對抗結合空中「夥伴加油」訓練，也受到了關注。

中國軍媒中國軍視網5月29日發佈的視頻顯示，第二支殲-15艦載戰鬥機部隊在海南陵水機場成立並已開展陸上模擬着艦訓練。

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為此，陵水機場這兩年還專門修建了一批封閉式機庫，並將原來駐訓該機場的運-8Q反潛機和空警-500預警機轉場至其它機場。

外界分析普遍認為，第二支殲-15艦載機部隊將成為山東艦航母的專屬艦載機部隊，而後者目前部署於海南榆林海軍基地。至此中國海軍首次擁有了雙航母以及各自的艦載戰鬥機部隊。

殲-15是中國自行研製的單座雙發艦載戰鬥機。

中國003航母最新進展（請點擊瀏覽大圖）：

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2018年5月24日，遼寧艦航母進行殲-15艦載戰鬥機夜間起降訓練，具備了晝夜全天候起降的飛行能力。2020年7月27日，中國海軍官方微博公開報道殲-15艦載機首次成功完成夜間空中夥伴加油。

而山東艦作為中國自行設計的航母，經中共軍委批准，於2019年12月17日交付海軍，舷號為「17」。該航母不僅增加了機庫容積，分析指，山東艦至少可以搭載36架殲-15艦載機，相比遼寧艦，數量提升了50%。