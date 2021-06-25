河北教授稱推翻相對論惹議　友人：要打破主流學界的崇洋媚外心理

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-25 21:00

河北燕山大學研究員李子豐研究項目宣稱已推翻愛因斯坦相對論，該項目此前被推薦入選2021年度河北省科學技術獎，項目公示後引發爭議。隨後，福州原創物理研究所所長梅曉春發文對相關項目表示支持。

6月23日，福州原創物理研究所所長梅曉春個人社交平台賬號發表《堅決支持燕山大學李子豐教授反對相對論》一文。

文章寫道，李子豐的舉動並不像某些人認為的想通過此舉來博取虛名。而是希望通過行動，讓社會大眾瞭解事情的真相，關心和支持「非主流物理學界」質疑相對論的研究。

梅曉春在文章中寫道，物理學需要一場革命，只是一般的公眾不了解真相，仍然把愛因斯坦視為神明。有些人已經形成條件反射，一聽説有人反對相對論，就暴跳如雷；愛因斯坦相對論認為任何物理規律現象都是相對的，否認客觀真理的存在，這是典型的不可知論唯心主義世界觀，與唯物論世界觀是格格不入的。

文章最後認為，如果不打破主流物理學界的崇洋媚外心理，科學研究總跟隨外國人後面跑，不敢越過雷池一步，則只能做跟班。中國基礎科學的原始創新和復興就無從談起，是很難實現的。因此無論從物理學上還是從哲學上，相對論都必須被推翻。

據內媒極目新聞報道，梅曉春在十多年前就曾公開發表過質疑愛因斯坦理論的文章，並呼籲學術界能以平等寬容的態度對待不同的學術意見，建立公平合理的科學原始創新評價機制。此外，李子豐和梅曉春也曾因被主流學界批評為「民科」，發起過訴訟。

梅曉春接受採訪時稱，對李子豐非常瞭解，兩人於2012年一次會議中相識，一起寫過很多文章，彼此是朋友，更是事業上的戰友。因為燕山大學受到較大壓力，目前李子豐不便回應，受李子豐委託代為發聲。

對於有網友認為李子豐是在借研究騙取經費，梅曉春回應，網友説法是無稽之談。「李子豐研究相對論二十年來，因為沒有經費支持，參加學術會議、寫文章報告，都是他自己掏錢」，梅曉春説。

而此前，對於是否有嚴謹、科學的最新研究結果證明愛因斯坦相對論是錯誤的，李子豐表示，現有的研究是以唯物主義作為研究基礎，論點就是實事求是。

河北省教育廳工作人員表示，目前對此事並不清楚，針對評獎標準、報送流程，仍需要請示領導再做回應。