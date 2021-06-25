《中國新型政黨制度》白皮書：中國共產黨領導的多黨合作政治協商

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-25 10:55

國務院新聞辦公室在周五（25日）發表《中國新型政黨制度》白皮書。 白皮書指出，中國共產黨領導的「多黨合作」和「政治協商」制度，是中國的一項基本政治制度，既植根中國土壤、彰顯中國智慧，又積極借鑑和吸收人類政治文明優秀成果，是「中國新型政黨制度」。

白皮書介紹，「中國新型政黨制度」中包括有中國共產黨、8個民主黨派，以及無黨派人士，「長期以來，中國共產黨同各民主黨派風雨同舟、共同奮鬥，一道前進，一道經受考驗，形成了親密合作的關係」。

白皮書並稱，「中國新型政黨制度」以合作、參與、協商為基本精神，以團結、民主、和諧為本質屬性，具有政治參與、利益表達、社會整合、民主監督和維護穩定的重要功能，實現執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一，「是人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體」。

白皮書強調，在中國國家政權中，中國共產黨與各民主黨派、無黨派人士加強團結、合作共事，是「中國新型政黨制度」的重要制度安排。中國共產黨堅持平等相待、民主協商、真誠合作，支持各級人大、政府和司法機關中的民主黨派成員和無黨派人士發揮作用，共同推動國家政權建設。

白皮書最後指，實踐證明「中國新型政黨制度」具有歷史的必然性、偉大的創造性、巨大的優越性和強大的生命力，體現中華優秀傳統文化的精髓，反映社會主義制度的本質要求，符合中國國情和國家治理需要，是有利於國家發展、民族振興、社會進步、人民幸福的基本政治制度。