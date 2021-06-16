陳獨秀次子陳喬年早期履歷表曝光　父親兄長職業填「革命」

撰文： 李亭 葉琪 最後更新日期： 2021-06-16 08:35

中國歷史研究院在5月時的展覽「中國歷史研究院徵集海外中共珍稀文獻展」，展出陳獨秀之子陳喬年早期的履歷表，其清秀工整的字體，以及詼諧的應答，意外在網絡迅速走紅，更一度登上微博熱搜第一位。

陳喬年。（微博）

陳喬年在履歷表的家屬欄中，以此來形容父親陳獨秀及兄長陳延年，「父：獨秀；職業：過去曾充教授，現在專以革命為職業」、「兄：延年；職業：革命」。對於「曾到過外國否？」的問題，陳喬年就稱「路過」德國。對於「家庭經濟地位」，陳喬年更「坦承」是「官僚兼地主」。

據介紹，陳喬年1902年9月生於安徽懷寧，父親是中國「新文化運動」領袖陳獨秀，兄弟姊妹有陳延年、陳宛若、陳松年。1922年，20歲的陳喬年加入中國共產黨。1925年春，赴法國勤工儉學的陳喬年，奉中共中央指示回國工作。陳喬年在北京區委擔任重要職務，協助李大釗領導北方革命運動，與趙世炎等人一起工作。

陳喬年是公認的英俊青年，身材高大，器宇不凡，甚至被稱為革命者中「最漂亮的人」。可惜在1928年6月6日，陳喬年在上海楓林橋畔被國民黨槍決，年僅26歲。陳喬年在行刑前留有遺言，「讓我們的子孫後代享受前人披荊斬棘換來的幸福吧！」。

中國歷史研究院展出陳獨秀之子陳喬年早期的履歷表。（微博）

值得注意的是，為慶祝中共百年，官媒《人民日報》日前有開設「數風流人物」專欄，中共創始人和早期領導人李大釗，中共一大代表王盡美、何叔衡、鄧恩銘、陳潭秋，乃至陳延年、張太雷、彭湃、鄧中夏、蘇兆徵等人都先後見報，唯獨陳獨秀卻不見蹤影。

事實上，陳獨秀在中共黨史中飽受爭議，他比李大釗年長十歲，地位亦比李大釗高。陳獨秀曾任北京大學文科學長、《新青年》主編，是新文化運動的旗手、五四運動的總司令，甚至有「南陳北李，相約建黨」之説。此外，中共一大到中共五大，陳獨秀均當選最高領導人。

陳獨秀。（微博）

然後，1927年國共合作破裂、大革命失敗以後，陳獨秀在八七會議上被共產國際以非常手段撤銷總書記職務，成為蘇聯史太林（Joseph Stalin）在中國革命種種策略失誤的替罪羊。在1929年，由於在中東路事件中反對中共提出「武裝保護蘇聯」，並開始在黨內組織「左派反對派」，陳獨秀被中共開除黨籍。1931年，陳獨秀更與彭述之等人成立「中國共產黨左派反對派」。

遭撤職與開除黨籍之後，陳獨秀被戴上右傾機會主義、投降主義、反黨、託陳取消派、叛徒、反共產國際、反革命、漢奸、間諜共九頂「帽子」，成為中共黨史上最著名的反面人物，死後至今幾十年仍遭批判。中共在黨史中雖然肯定陳獨秀是「新文化運動的精神領袖」、「五四運動的總司令」等，但亦重申他犯了「右傾機會主義錯誤」。