新冠疫苗｜內地累計接種超11億劑　粵康碼現「舞獅」寓意「冇事」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-25 17:30

國家衛健委周五（25日）通報，截至周四（24日），內地新冠疫苗接種超11億劑，具體數字為112064.3萬劑。據悉，自上周六（19日）突破10億劑次以來，本次接種1億劑次用時僅5天。 至於廣東省的疫苗接種情況，截至周日（20日），全省累計接種突破1億劑次，接種人數逾6674萬人，共約3572萬人完成全程接種，全人群全程接種覆蓋率28.35%。 廣東市民在接種新冠疫苗後，粵康碼上會出現小獅子圖案。官方表示，「舞獅」在粵語的諧音是「冇事」，寓意得到南獅的庇佑，大家都會平安無事，身體健康。

據了解，接種完新冠疫苗第一針，首次進入粵康碼頁面會自動彈出小獅子圖案，點擊圖案就會獲得一隻藍色獅子，且粵康碼圍上藍框。再次點擊粵康碼可以召喚出小獅子；接種第二針後，粵康碼會顯示另一隻紅色獅子圖案，並圍上金框。

粵康碼官方稱，獅子圖案運用了「醒神南獅」的創意理念。其一，獅子自古為「瑞獸」，象徵吉祥如意，在傳統民俗舞獅活動中，通常寄託了民眾消災除害、求吉納福的美好意願，同時又是民間體育藝術的典型代表。其二，舞獅的粵語諧音是「冇事」，寓意得到南獅的庇佑，大家都會平安無事，身體健康。

除廣東外，其他省市的健康碼也各有特色。四川的健康碼出現過旅行熊貓，在完成第一劑接種姓名後將出現熊貓圖標，完成所有劑次接種後將出現旅行熊貓背景。

遼寧健康碼新增金色盾牌標誌，接種第一針後出現金色六邊形標誌，接種兩針後出現金色盾牌標誌。而在陝西省完成疫苗接種的市民，其健康碼外圍鑲上金色邊框，兩側還有兵馬俑手持盾牌標誌。