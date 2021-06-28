改革老人｜高尚全逝世享年92歲　曾任香港特區籌委會經濟小組組長

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-06-28 20:00

曾任國家體改委副主任、中國經濟體制改革研究會會長高尚全於2021年6月27日下午在北京協和醫院逝世，享年92歲。他曾説，改革是他一生的追求，也是他一生的牽掛。

據財新網6月7日消息，1982年5月，國家體改委成立，高尚全調至體改委調研組工作。兩年後，他參與十二屆三中全會中央文件的起草工作。

1985年，他出任國家體改委副主任、黨組成員，參與了十四屆三中全會、十五大報告以及中央關於五年計劃的建議的起草工作，將「勞動力市場」、「自由」、「人權」、「對市場經濟內涵的完善」、「所有制理論的創新」等詞句寫進中央文件。

高尚全長期為中國改革獻計獻策。（多維新聞）

1993年從體改委卸任後，高尚全擔任過香港特別行政區籌委會和預備委員會經濟小組組長、聯合國發展政策委員會委員、世界銀行高級顧問等職務。1999年，他就任中國經濟體制改革研究會會長。

資料顯示，高尚全1929年生於上海嘉定，1952年畢業於上海聖約翰大學經濟系。1956年，他在中共黨媒《人民日報》發表個人署名文章《企業要有一定的自主權》，呼籲向企業放權。

另外，高尚全曾在2018年接受香港文匯報採訪表示，「不是為改革而改革，更不是為了權力的鞏固而改革」，改革開放40年的價值取向和核心經驗就在於，堅持市場化的改革方向，以人民福祉為目標，堅守各類市場經濟主體平等的法治理念。

他強調， 「改革沒有完成時，改革事業仍然需要在諸多議題上深入推進，必須進一步解放思想，以更大的勇氣和決心才能推進改革。」

值得一提的是，他有多部著作，如《中國市場經濟縱論》《市場經濟與中國改革》《中國經濟制度的創新——從計劃經濟到社會主義市場經濟》《社會主義市場經濟概論》《論計劃與市場》《中國的經濟體制改革》《強國之路》《希望之路》《走中國自己農業現代化的道路》等。