田北辰鬧爆長者生活津貼改革「無晒聲氣」　勞福局：時間表無補充

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-21 14:36

每年公布的貧窮線一直被外界批評數據滯後，未能反映社會最新實況。立法會福利事務委員會今(21日)討論「2019年貧窮情況」，多位議員提到貧窮線數字嚴重滯後，在疫情下尤為顯著，紛紛追問官方盡早公布的可行性；議員田北辰則批評港府採「拖字訣」，去年1月提出的長者生活津貼改革至今尚未「見影」。 港府表明，會盡量加快速度，料今年第4季可完成編寫最新一份貧窮報告分析，又指於疫情期間，已推出多項支援措施。至於長生津方面，則未有補充。

據2019年貧窮情況顯示，本港每5人即有1人貧窮。本港近日飽受疫情衝擊，更有不少打工仔驟變失業大軍。(資料圖片)

立法會福利事務委員會會議今日召開會議，討論2019年香港貧窮情況分析，以及社會福利服務設施規劃。根據《2019年香港貧窮情況報告》顯示，本港該年貧窮人口創10年新高，達149.1萬，貧窮率達21.4%，即每5人就有1人貧窮。政府恆常現金等政策介入後，貧窮人口則回落至109.8萬，貧窮率為15.8%。

多名議員關注港府的扶貧力度，議員柯創盛形容港府的扶貧工作「比上不足、比下有餘」，建議港府應按群組劃分作精準支援，尤其是疫情下不少基層手停口停、借債渡日。

田北辰：改革長生津隔咗15個月仍未有聲氣

議員田北辰在會議上則追問長者生活津貼改革進度，他表示，港府去年1月提出「民生十招」，當中包括將普通長者生活津貼和高額長者生活津貼合併，惟至今相隔15個月仍未有「聲氣」。田北辰批評港府不斷以需進行財政評估為由拖延：「應承咗做，唔係應該事前已經計好晒數喇咩？」

勞福局副局長何啟明則稱，時間表方面，無進一步補充，又指疫情期間「多階層要幫手」，故港府需在資源分配上詳加考慮，田北辰聞言則斥責，「愈聽愈罄，依家都唔係講真話，一路拖，講出來的原因(財政評估)，全香港人都會笑。」

田北辰在會議上追問長者生活津貼改革進度，認為港府事隔15個月仍未公布詳情，形同拖字訣。(立法會福利事務委員會會議網上片段截圖)

議員鄭松泰批評，貧窮線以住戶中位入息平均數計算，未有兼顧貧富懸殊問題，他又引述統計處數據對照，指本年首季家庭住戶入息中位數已按年下跌7.5個百分點，惟最新的貧窮線數據僅反映至2019年情況，「濟後得好恐怖。」

他續以統計處公布數據指，副學士失業率攀升至本年首季的8%，按年增加2.5個百分點，認為港府「副學士今年多成倍失業機會，如果等貧窮線分析，就蛇都死。」

鄭松泰又引述港大榮休學者周永新早前於報章的撰文所指，「市民脫離貧窮，看來以林鄭月娥為首的特區政府，不但沒有這個決心，也沒有這個能耐」，批評港府扶貧不力。

何啟明：貧窮不應與抗疫支援混為一談

何啟明回應指，明白市民於疫情下面臨困境，惟貧窮線重點針對社會結構作長遠規劃，不應與抗疫支援混為一談，港府亦已先後透過抗疫基金等不同方式支援有需要市民。

政府經濟顧問辦公室首席經濟師吳慧蘭回應數據滯後情況時表示，會盡量加快速度，她提到，去年的貧窮情況數據分析料可於今年第4季完成編寫。

會上一眾議員另關注港府200億元購買物業作社福設施進度，何啟明則指未有補充，但承諾會於今年底前於立法會作詳細匯報。