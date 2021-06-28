武漢大專教授被指性騷擾　涉以「關愛」為名挑逗揩油長達20個月

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-06-28 14:29

位於中國武漢的名校華中科技大學外國語學院教授張建偉，被一名女研究生舉報性騷擾。該校成立調查組開展調查核實工作，稱「張某某違反教師職業道德，造成惡劣社會影響」。

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該學校官網6月25日發佈通告稱，對張建偉性騷擾一事進行調查。

華中科技大學外國語學院一名剛剛畢業的女研究生撰寫萬字長文，稱自己遭59歲的導師張建偉性騷擾長達20個月。

據這名女生稱，張建偉有次晚上在辦公室談論文，拉她的手被拒，後來又把手摟在了她的肩上，她連忙躲開了。

之後，張建偉不斷對她語言性騷擾、送禮物、發微信、企圖肢體接觸，後期更以論文前途工作為誘導。

這名女生説：「張教授在男女情感研究上的造詣比其學術水準要深厚得多，擅長試探，騷擾和PUA（搭訕）。從一開始的言語挑逗到有意無意的肢體接觸，温水煮青蛙般，頂着關心愛護的名號，披着長輩欣賞晚輩的遮羞布，對獵物進行圍追堵截，直至得手。」

這位女生還稱張建偉也有性騷擾其他女生。

公開資料顯示，張建偉畢業於四川外語學院德語系，華中科技大學外國語學院國別（區域）研究中心主任，《德意志研究》主編，《外語教育》副主編。1992年至1993年在德國埃森大學日耳曼語言學系學習；2010年中國國家留學基金委基金資助在德國海德堡大學研修；2012年至今多次在德國羅斯托克大學訪學交流。

據悉，近日中國高校意外情況不斷，上海復旦大學數學學院黨委書記王永珍被該學院教師姜文華割喉殺害，此外，寧波工程學院一美國籍外教因求愛被拒，將該校23歲的大三女學生殺害。