中國女權｜「直男」眼中的性別霸權　互聯網女權成了「女拳」嗎？

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-23 08:15

近年來，受益於社交網絡的發展，全球新一代「女權主義運動」聲勢浩大，也讓不少中國女性「覺醒」。中國的女權主義討論主要集中在豆瓣等互聯網平台，批判傳統家庭觀念中對女性的壓迫，但這些言論也令她們口中的「直男」感到不悅，批評她們「凡事都要跟女權掛鉤」，是刻意造成兩性撕裂對立的「女拳」。 在這樣持續不休的爭論下，當局的態度也耐人尋味。長期以來，官方傳媒被指刻意迴避有關女權運動的報道，共青團中央和一些政協委員也曾公開表示要警惕「鍵盤女權」。今年4月，豆瓣等網站更一夕間封殺了大量女權議題的帳號和討論組。 中國互聯網上的女權主義思潮，究竟帶來更多平等還是爭拗？它還會繼續「野蠻生長」嗎？內地女權主義人士妍希（化名）接受《香港01》記者訪問，給出她的答案，並一一回擊指控。

風險高收益小 女權主義走到網上

中國並非沒有像西方那樣走上街頭的「女權主義者」，但妍希指，傳統媒體對此的正面報道較少，即便給予報道，由於未解釋行為的動機和脈絡，她們容易被平民百姓當作笑柄。根據2015年「女權五姐妹」在上海舉牌反性騷擾示威的現場調查數據，70%都持反對意見，認為女性被性騷擾與穿得少有關，印證了女權主義訴求與普通市民觀念之間的落差。

街頭行動也面臨較大的法律風險，例如「女權五姐妹」便最終因籌備在巴士上示威而入獄。此外，女權主義組織也不受官方認可，無法進行民政註冊。妍希說，2016年新《慈善法》出台後，這些組織亦不能再領取樂施會等境外組織的資金，「處境非常慘，能持續下來的沒有幾個」。她曾到訪的北京女權自媒體「女權之聲」，也於2018年「被打壓到挂掉了」。

她還透露，現在仍有少數幾個女權組織「偷偷拿非常敏感的基金會的錢」，但沒法特別公開地做事，這也是「線下女權聲量漸弱」的原因。

#MeToo 運動在中國有廣泛影響。（資料圖片）

#MeToo 證中國女權「行動力」

對於女權主義者來說，雖然在日常生活中爭取訴求面臨阻礙，但她們的思潮近年來透過網絡，還是得到廣泛的傳播。妍希表示，特別是西方的#MeToo 運動，在中國亦掀起了浪潮，證明大家的行動力還是很強的。

#MeToo 是2017年10月哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾事件後，社交網站興起的主題標籤，用以譴責性騷擾等行為。在中國，央視主持人朱軍、龍泉寺前住持釋學誠等各界公眾人物都成為「被#MeToo」的對象。

相較於早期女權運動強調在既有建制下，補齊女性政治、經濟權益相對於男性的短板，近年興起的互聯網女權熱潮，將關注點更多放在身體自主等日常生活場景中的性別平等問題，也提出了「不婚不育」、「男性無用」等倡議；在發生受害者為女性的暴力事件時，一些網民也會思考，事件背後與性別不平等的聯繫。

然而，瀰漫在微博、豆瓣、知乎上的女權主義言論，被一些人認為太過「激進」（radical）。反對者批評，一些女權人士以「小屌子」（衍生自「婊子」）這樣的侮辱性字彙來稱呼男性，甚至將中國大陸的男人起了「蟈蝻」（「國男」的諧音）的外號，用以區分海外和港澳台的男性，被指有「崇洋媚外」之嫌。

豆瓣不少用戶以「蟈蝻」、「小吊子」稱呼男性群體。（截圖）

「攻擊男性沒太大問題」

對於女權主義者攻擊男性群體的做法，妍希表示，雖然這不是通向性別平等的有效路徑，但卻並沒有太大問題。

妍希解釋，根據美國人類學家大衛・格雷伯（David Graeber）提出的「詮釋性勞動」（interpretive labor）概念，在不對等的權力關係裏，作為壓迫者的男性可以隨意發表冒犯言論，被壓迫的女性卻被要求共情壓迫者。男權主義者要求女權主義要溫良恭儉讓，正是行這種壓迫。

她進一步指，那些男性作為目前父權制度下的既得利益者，不反思自身、主動嚴於律己，去努力了解自己壓迫到了甚麼人，反而只會要求女性以溫柔的姿態去無償進行反向教育，自己再「像皇上聽早朝一樣，大打哈欠伸伸懶腰，看要不要極不情願地從手指縫裏施捨對方點甚麼」，「這是bulls**t，這種人得到『蟈蝻』的稱謂一點都不虧」。

棟篤笑嘲男性惹抵制 揭社會雙重標準？

這種「攻擊男性」的女權運動模式，也被一些意見領袖充分運用。棟篤笑（stand-up comedy）演員楊笠去年在《脫口秀大會》節目上，便直指一些男性「看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信」，直批「男人還有底線呢？」。楊笠的言論雖然得到眾多女權主義者的擁護，但卻被批「女性霸權」，甚至在社交平台引發大批男性網民的「抵制」。

圍繞楊笠言論引發的風波，曾有知乎網民收集了內地綜藝節目上針對女性的歧視性言論，發現「女性笑話」向來是棟篤笑、相聲和小品中的經典項目，例如「剩女不是你選擇，而是你沒人要」、「女兒是二手貨，不好嫁人」等言論比比皆是，認為大家對公開攻擊女性見怪不怪，建立起雙重標準，才會反感楊笠的言論。

▼ 許多棟篤笑、相聲和小品都大開女性玩笑

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但亦有人直指，女權主義者將所有男性作為攻擊對象，犯了樣本偏差（sampling bias）的錯誤：

你們為啥不去抵制那些侮辱女性的人，反而來無差別攻擊所有男人？

妍希則認為楊笠的發言無可厚非，是「將過去男性對女性的行為反向施加，站在『第一性』的位置去凝視男人」。她指出，楊笠的言論雖然不完全符合女權主義的平等導向，但「遠不如當前父權制框架下，男性日用而不自知的對女性的壓迫（包括但不限於語言）來得惡劣」。

指控「女權自助餐」是忽視女性貢獻？

女權主義者背負的「罪名」還不只是攻擊男性。近年有網民形容女權人士是在吃「女權自助餐」，認為她們吃飯要男人買單、結婚要男人買房，不願承擔義務卻索取權利，藉平等主義來追求特權，造成女權主義的污名化。「女權自助餐」也讓不少即使是「進步主義者」的男性，聽到女權就立即搖頭，造成女權運動的理念難以獲得跨越性別的支持。

▼ 4月12日，豆瓣大量女權群組被封殺，引發女權人士熱議

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在妍希看來，這些宣稱因女權主義「特權化」而否定女權的「進步男性」，自我感覺太良好。她認為，女性在現今男權社會承擔了遠超過男性的義務，包括生育和撫養兒童，「客觀上是維持了整個人類社會的持續運轉」。

妍希指出，生育和撫養的義務被資本主義「甩鍋」給家庭，再被男性「甩鍋」給女性，成為無償的家務勞動，「本身就是倫理學上的不正義」，而那些宣稱是「進步主義者」的男性，卻無法為平等分攤這些生育成本提供制度性變革。

妍希指，2016年《反家庭暴力法》的出台，一定程度上呼應了女權主義者的訴求。（網上圖片）

妍希：女權主義悄然改變中國

另外，反對者中有人批評中國女權是「田園女權」，認為她們只說不做，難以將網上發言踐行到生活中，也不會與日常生活中的同事和親友分享自己「離經叛道」的觀點。對此，妍希認為，用「言說」挑戰時代既有的霸權話語秩序，本身就是一種「做」了。

她坦言，即便受到壓力，中國的女權主義仍會在互聯網上生生不息，而它也會徹底革新女性的思想。近年來愈來愈多的女性對於遭受性侵害乃至「微性騷擾」，有了更加敏銳的感知，並採取更加積極的維權行動；圍繞女廁所數量不足的抗議，令各地增設了無障礙洗手間；《反家暴法》的立法也在一定程度上呼應了女權主義者的訴求——這些在在顯示女權主義思潮正在令中國社會悄然發生改變。