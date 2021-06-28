廣州疫情｜Delta感染最快1日轉危重　專家：中醫藥阻斷重症效果好

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-06-28 10:14

廣州近一個月來受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）衝擊，此輪疫情是Delta突變株首次在內地社區傳播。6月26日，廣州中風險地區「清零」，全市均為低風險地區。 談及本輪疫情防控的經驗，內地專家指出，Delta感染轉為重症甚至危重症，最快只需要24小時，需要在治療上採取更加果斷的措施。中醫藥在此次抗疫中發揮了重要作用，不僅對輕症和普通型療效好，還能阻斷重症，採取中西醫藥結合方式也有一定療效。

據《南方+》報道，6月26日，國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組兩位專家，廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院副院長張忠德與北京協和醫院重症醫學科主任隆雲，在接受傳媒採訪時，對臨床病例和救治過程展開分析。

專家：Delta感染者三成以上高熱39℃

張忠德指出，Delta感染的病人發熱比例超過80%，其中高熱（溫度超過39℃）比例高達34.5%。由於Delta病毒載量高，患者感染後，病情進展很快，既往要7至9天才轉為重症，Delta感染不到4天就有可能轉為重症，嚴重者在24小時內轉為重型或直接轉為危重型。

中醫藥對Delta變種感染的患者有療效。（視覺中國）

病人「濕毒」重 用蔘湯補氣

張忠德指，本輪疫情仍屬於中醫「疫病」范疇，核心病機為暑濕化熱、疫毒侵肺、元氣大虛。與武漢、河北、雲南等病例相比，由於南方夏季氣候炎熱、潮濕，患者汗多，所以病人「濕毒」程度更重。一些重症患者早期以氣虛為主，表現為極度乏力、食慾不振、呼吸微弱、舌苔黃厚膩等，於是選用西洋蔘湯補氣，如果是氣虛伴有陽虛者，則改用高麗蔘。

他續指，中醫藥應對輕型和普通型有較好的效果，在阻斷重症上也有一定療效。在清熱解暑的基礎上，增加使用了安宮牛黃丸，希望達到早期阻斷重症化趨勢。

他指出，在危重症和重症的治療上，治療組目前以中西醫結合治療為主，在堅持現代醫學救治手段同時，靈活使用中醫藥方案，托住患者生命體徵，為免疫功能的恢復爭取時間。經過了中西醫協同治療，已有1宗危重症患者撤出人工肺（ECMO），3宗危重症患者拔管，8宗重症患者轉為普通型，阻斷57宗有重症傾向的普通型患者轉為重症，為防控Delta變異毒株提供了寶貴經驗。

2021年5月29日，廣州此輪疫情甫爆發，荔灣區晚上等候檢測的人龍。（美聯社）

廣州疫情得到有效控制

隆雲指出，本輪疫情廣州共收治166宗確診病例，截至目前共91人出院，廣東疫情得到有效控制，多數患者的病情都在好轉，他們以輕型和普通型為主，僅有1宗危重症病人在院治療。

從臨床收治情況來看，這一次高齡患者比例高，有1/3病人超過60歲，年齡在80歲以上則超過10宗。Delta毒株特點是潛伏期短，臨床症狀重，危重症和重症比例達到了15%，而且核酸轉陰時間較長。年齡超過60歲，有基礎疾病、持續高熱不退、氧合能力下降等，是輕症轉向重症的高危因素。相比之下，兒童轉重症的比例低很多。患者感染病毒後第5天至7天，會感覺很難度過，因為此時他們多有缺氧等表現，同時伴有影像學的改變。

很多「無症狀感染」實際有症狀

他又指，無症狀更多是病人自身感受，但實際還是會出現「沉默性低氧」（又稱「快樂缺氧」），安靜待着的時候不缺氧，而稍稍一動就會喘不上氣。電腦斷層影像往往會出現滲出改變。之前的很多所謂無症狀感染者，從醫學上角度來說是不嚴謹的，當然不排除少數人是無症狀感染，但多數還是有症狀，病人有感冒表現，比如頭痛、流涕、畏寒、低熱等，從臨床上說符合輕症或普通型診斷。