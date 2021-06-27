廣東疫情｜東莞女染Delta麥當勞傳染兩學生　孩子及奶奶反而無恙

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-27 11:17

新冠肺炎變種病毒株Delta（首見於印度）近日入侵廣東，其中東莞一名確診30歲女子於麥當勞餐廳就餐時，將病毒傳染給另外兩名陌生人，但令人詫異的卻是女子最親密的年幼孩子以及年邁的奶奶反而沒有被感染，引起關注。

《廣州日報》報道指，6月18日，東莞報告30歲女子李某婷確診，為東莞本輪疫情首例確診者，其後兩名男學生也相繼確診。流行病學調查顯示，在6月12日晚，李某婷與丈夫蕭某（已在深圳確診）在麻涌星河城市廣場麥當勞餐廳就餐時，兩名男學生恰好也在同一餐廳，他們由此被感染。

然而，李某婷在東莞的家人4次核酸檢測結果均為陰性，其最親密的年幼的孩子、年邁的奶奶也沒有被感染，

東莞市疾控中心副主任羅東表示，東莞三宗確診病例感染的均為Delta變種病毒株，國內外現有研究數據顯示，Delta變種病毒株傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、病情發展快。

羅東說，「6月12日晚，在麥當勞餐廳時，可能正好是李某婷病毒載量最高時，兩個學生正好碰上了」。他又指，目前對Delta變種病毒株的研究還在進行中，科學家也還沒完全掌握，就他個人理解，這或許是兩個學生被感染的原因。

至於為何李某婷的孩子及奶奶反而沒有被感染，羅東則表示：「這個確實不好說，也沒有定論，還需要對她的家人進行密切觀察。」