被指盲目吹捧國產晶片遭群嘲　「戰狼畫師」烏合麒麟撤回道歉

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-28 17:00

中國國產晶片引發一場唇槍舌戰。近日，有「戰狼畫師」之稱的烏合麒麟轉發並稱讚一篇有關中國國產晶片可以量產的報道。然而有網民指出，報道中一些觀點違反科學，例如稱華為正在研發的新技術，可以讓14納米的晶片「雙芯疊加」後比肩7納米的效能。 對於網民的質疑，烏合麒麟接連「道歉」兩次，但就被指是曲線反擊網民，而非真心實意道歉。 烏合麒麟於27日撤回道歉，聲稱要「從科學和邏輯的角度論述一下這件事」，又指「芯片堆疊優化技術」不是造謠。

兩次致歉引發輿論「大戰」（點擊大圖瀏覽）：

據早前報道，烏合麒麟早前轉發的報道中提及中國國產晶片的最新研究進展，專家受訪時稱「國產14nm晶片明年底可以實現量產」，並宣稱華為正在研發一種全新的「晶片疊加」技術，可以把兩顆14納米的晶片，疊加之後產生堪比7納米晶片的效能。

烏合麒麟轉發時配文「封鎖着封鎖着我們什麼都有了」，以表對文中提及的技術突破感到欣喜的心情。但這條帖文隨即被質疑，指內容「不嚴謹」及「過於樂觀」，甚至有人稱其造謠。

網民對烏合麒麟轉發的文章極盡嘲諷：

「兩杯50度的水到在一起變成100度？」 「哇，100片疊在一起，就變成0.14納米了」 「問題是，我們現在只有28納米呀？」

唇槍舌戰持續了至少2天，烏合麒麟6月26日發表長文「道歉」，但就被指是曲線反擊網民。烏合麒麟轉發的報道仍是官媒《環球網》對中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長温曉君的採訪內容，只是這篇報道刪去了原有的「國產14nm晶片明年底可以實現量產」說法。

對於烏合麒麟的看法，有很多數碼博主認為他不了解中國國產晶片的現狀，低估了行業難度。有批評還稱他「對國產晶片的盲目吹捧會阻礙行業進步」、「以一己之力毀了國產晶片發展」。

「烏合麒麟」曾多次就熱點發表畫作引發熱議（點擊大圖瀏覽）：

+ 6 + 6 + 6

烏合麒麟27日稱他本來就不打算道歉，並展示一堆科技號的文章論證「3D封裝技術確實存在」，「芯片堆疊優化技術」不是造謠，又聲稱「英特爾正是靠著這種3D堆疊技術把14nm芯片的功效和台積電7nm甚至5nm的功效打得有來有回的」。他否認自己替手機品牌炒作，希望部分網友以科技為本，不要「帶節奏」。