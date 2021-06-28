中共官修《百年大事記》詳近略遠　習近平名字出現次數超毛鄧江胡

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-06-28 13:00

在慶祝中共建黨100周年之際，中國官方通訊社6月27日發佈《中國共產黨一百年大事記（1921年7月—2021年6月）》。 由中共中央黨史和文獻研究院編寫的中共百年大事記全文九萬多字。開頭三段是引言，敍述中共成立的背景，然後逐年記載中共歷史。始於1921年7月中共一大召開，止於2021年6月中共歷史展覽館開館。

按照官方説法，毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平是中共五代領導人。（路透社）

中共百年大事記稱，1840年以後，由於西方列強入侵，由於封建統治腐敗，中國逐漸成為半殖民地半封建社會。太平天國運動、洋務運動、戊戌維新運動、義和團運動都失敗了，孫中山領導的辛亥革命仍然沒有改變舊中國半殖民地半封建的社會性質，沒有改變中國人民的悲慘命運。中國期待着新的社會力量開闢新的救國救民道路。1917年俄國十月革命給東方被壓迫民族以巨大鼓舞。五四運動後，中共應運而生。

據統計，中共百年大事記中，中共五領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平的名字分別出現138次、75次、40次、32次、184次。習近平的名字出現次數比毛澤東多，也比鄧小平、江澤民、胡錦濤三人出現次數之和（147次）還要多。與此相對，中共百年大事記中，習近平時代的篇幅共三萬多字，約佔大事記全文的三分之一。

2021年6月23日，北京天安門廣場，工作人員正在為中共百年黨慶大會佈置座椅。（美聯社）

6月28日，官媒《人民日報》發表「任仲平」署名文章《百年輝煌，砥礪初心向復興——寫在中國共產黨成立100周年之際》。其中，毛澤東的名字出現4次（含毛澤東思想1次），鄧小平的名字出現3次（含鄧小平理論1次），習近平的名字出現14次（含習近平新時代中國特色社會主義思想2次），江澤民、胡錦濤的名字沒有出現，但提到了他們分別創立的「三個代表」重要思想和科學發展觀。

與中國一樣，中共歷來就有重視歷史的傳統。每次逢十周年黨慶、國慶，中共官方編寫黨史、國史大事記，已經成為慣例。2019年中共建政70周年，中共中央黨史和文獻研究院就曾編寫《中華人民共和國大事記（1949年10月—2019年9月）》。統計顯示，毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平的名字分別出現61次、58次、32次、31次、121次。

2011年中共建黨90周年，中共中央黨史研究室也曾編寫《中國共產黨歷史大事記（1921年7月—2011年6月）》。據統計，毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤的名字分別出現150次、83次、57次、60次。