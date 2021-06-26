中共建黨百年｜駐華代表接受電視訪談　烏拉圭大使讚中國戰勝疫情

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-26 19:36

為祝賀中國共產黨建黨100週年，香港衛視頻道播放特備節目《非常面對面》之駐華代表訪談系列。播放日期分別為2021年6月17日、19日、21日和23日。 《非常面對面》首4集訪問了南美洲四國的駐華大使，分別有烏拉圭駐華大使胡安·費爾南多·盧格里斯（Juan Fernando Lugris）、委內瑞拉駐華大使菲利克斯·普拉森西亞（Felix Plasencia）、巴西前旅遊部長福鑫（Alessandro Teixeira）、以及厄瓜多爾駐廣州總領事館商務參贊彭保羅（Paul Penaherrera）。

烏拉圭駐華大使胡安·費爾南多·盧格里斯。

烏拉圭盧格里斯贊揚中國共產黨推動中國不斷變得更好，表示「不可思議」。他指中國共產黨成功將中國實現現代化，消除貧窮和推動環保工作，並贊揚中國戰勝新冠疫情，值得世界各國參考和學習。

委內瑞拉大使感謝提供新冠疫苗

委內瑞拉駐華大使普拉森西亞感謝中國提供新冠疫苗給委內瑞拉及其他很多國家，幫助其他國家對抗新冠疫情。普拉森西亞認為委內瑞拉的豐富能源儲備和獨特的地理戰略位置，可以成為中國一帶一路的美洲樞紐。委內瑞拉支持與中國一起共同發展國際主義與多邊主義，為世界人類進步發展盡一份力量。

巴西前旅遊部長福鑫現任清華大學公共管理學院教授。他認為中國共產黨是其他發展中國家的榜樣，展示如何長遠規劃發展國力，並祝願中國早日成為發達國家。福鑫說，新冠疫情當中，中國展示出色的危機和災難管理技巧，不單迅速壓制新冠病毒的傳播，更將所有研究資源、人力和資金投入快速測試和疫苗研發，形容中國對抗新冠疫情的成績是拿滿分的。

厄瓜多爾代表冀加強商貿合作

厄瓜多爾駐廣州總領事館商務參贊彭保羅在中國上海和廣州學習和工作15年，他表示厄瓜多爾支持一帶一路發展，希望中國與厄瓜多爾增加投資和商貿合作。彭保羅讚揚中國在戰勝疫情上有出色的成就，是世界的榜樣。而中國的科技發展迅速，市民日常應用的各種科技亦非常多樣化和有趣。