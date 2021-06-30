中共百年｜慶祝大會時間創史上最早　首次天安門舉行料人數破紀錄

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-06-30 15:33

慶祝中國共產黨成立100周年大會，將於7月1日上午8時在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平屆時將會發表講話。 今次不但是首次在天安門廣場舉行中共黨慶大會，出席人數估計將超過以往，而且梳理歷屆中共黨慶或中國國慶大會的舉行時間，可以發現今次亦是史上最早。

從中華人民共和國成立至今，中共黨慶大會已舉行過7次，此前6次均為「逢十」，最近一次則在2016年的95周年。其中，1951年的30周年大會是在下午6時舉行、1961年的40周年大會是在晚上7時舉行、1981年的60周年及1991年的70周年大會是下午3時舉行、2001年的80周年大會是在上午9時舉行、2011年的90周年大會及2016年的95周年大會是在上午10舉行。中共在1971年時並沒有舉行50周年慶祝大會。

中共黨慶大會以往多數都會在人民大會堂內舉行。（新華網）

而就中國國慶大會來看，1949年的開國大典是在下午3時舉行、1959年及1969年的國慶大會是在上午10時舉行、1979年及1989年沒有舉行國慶大會，僅有聯歡晚會，分別是在晚上7時30分與晚上7時舉行。另1984年、1999年、2009年、2019年的國慶大會，是在上午10時舉行。值得一提是，在2015年的紀念抗戰勝利70周年閲兵式，也是在上午10時舉行。

由此可見，中共不論是黨慶大會或中國國慶大會等重大活動，多年來都已經習慣在上午10時左右舉行，今次100周年大會選擇在上午8時，較慣例整整提前2小時。

另外一方面，官方至今並未披露今次慶祝大會的時間安排，但媒體報道的演練情況來看，相信除了會有重頭戲習近平的講話外，還有軍樂團演奏、合唱團演唱、升旗、鳴放禮炮、獻詞等環節。