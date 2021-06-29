中共百年｜北京舉行多項慶祝活動　習近平將於周年大會發表講話

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-29 20:05

為慶祝中國共產黨成立100周年，在7月1日前後，北京舉行多項慶祝活動，其中於今日（29日）就舉行了「七一勳章」頒授儀式，並由中共中央總書記習近平親自頒授。

據介紹，中共中央主要舉行8項慶祝活動，不少場合都有國家領導人出席，香港特別行政區特首林鄭月娥，以及澳門特別行政區特首賀一誠亦應邀前赴北京出席各慶祝活動。

6月28日，位於北京的國家體育場舉行文藝晚會，主題是《偉大征程》，國家主席習近平、國務院總理李克強、國務院副總理韓正、全國政協主席汪洋等國家領導人出席；6月29日，北京人民大會堂舉行「七一勳章」頒授儀式，為中共建黨百年之際首次評選頒授，用以表彰一批「為黨和人民作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員」，共計有29人獲授勳，均來自社會各界基層；7月1日，慶祝中國共產黨成立100周年大會將於北京天安門舉行，習近平屆時將發表重要講話。

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除此之外，中共中央更舉辦主題展覽、研討會、製作播出大型文獻專題片和專題節目等，包括於6月18日開幕舉辦的「不忘初心、牢記使命」中國共產黨歷史展覽；各地近期舉辦的慶祝建黨100周年理論研討會、座談會等；6月28日公開刊發的《中國共產黨一百年大事記》等。同時，以慶祝建黨100周年為主題，發行紀念郵票、紀念封和紀念幣，編寫推出《中國共產黨的100年》等重點出版物。