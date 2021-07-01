中共百年｜身穿淺灰色中山裝登場　習近平致敬毛澤東？

撰文： 南希 葉琪 最後更新日期： 2021-07-01 16:24

慶祝中國共產黨成立100周年大會今天（1日）早上在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平出席並發表重要講話。 習近平身穿的淺灰色中山裝，款式與天安門廣場毛澤東畫像上的穿着相同。

習近平身穿淺灰色中山裝出席慶祝大會。（路透社）

天安門城樓上的習近平。（路透社）

自習近平上台以來，其在2015年抗戰勝利日大閱兵、2019年青島閱兵、2019年國慶大閱兵中皆有穿上中山裝，但都是深色。因此，在今次慶祝大會上，習近平的淺灰色中山裝引來不少關注。

中山裝是中共建政初期，毛澤東等領導人的着裝風格，見證中國近代史上多個重要時刻。例如在1949年，毛澤東宣布中華人民共和國成立時，當時他就是身穿中山裝。在1979年，鄧小平訪問美國並與時任總統卡特（Jimmy Carter）會面，穿的也是中山裝。

在1980年代以後，中國向世界開放接軌，西裝及其他時裝逐漸流行。雖然中山裝民間此時已逐漸消失，甚至一些中國官員也在正式場合換上西裝，但中國的領導人在出席國內外重大活動時，有時仍會穿上中山裝。在1984年的國慶35周年，鄧小平身穿藏青色中山裝進行閱兵。

事實上，習近平在慶祝大會上發表的重要講話，就有提到「以毛澤東同志、鄧小平同志、江澤民同志、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勛！我們向他們表示崇高的敬意！」、「我們深切懷念為中國革命、建設、改革，為中國共產黨建立、鞏固、發展作出重大貢獻的毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲同志等老一輩革命家」。