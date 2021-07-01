中共百年｜專訪新加坡前外長楊榮文：美國低估了習近平的最大成績

撰文： 吳迪 最後更新日期： 2021-07-01 13:30

7月1日，中國共產黨成立一百周年慶祝大會，在國家主席習近平於北京天安門城樓上的宣示，和長安街對面廣場上71,000名觀眾的震天掌聲中，走向高潮。

綜觀全球輿論對「中共百年」的關注，西方國家乃至港台地區的主流討論，儼然已經從過去的「執政合法性」轉變為「中共的全球意圖」、「中國崛起的影響」等等，這當中亦依舊夾雜着質疑。在內地，國民在現實場所及網絡空間與有榮焉的參與程度及熱情，令人甚為感歎。而在歐美的冷淡不解與內地的普天同慶之間，新加坡主流精英群體對中國共產黨的看法與評價，則頗有一種「冷靜理解」之感。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問學者、新加坡原外交部長楊榮文（George Yeo Yong-Boon）近來在接受媒體訪問時，便曾就中共歷史成績、定位、影響及所面臨的挑戰娓娓闡述他的看法。而在6月30日接受《香港01》訪問時，楊榮文針對中共的政制及政治更進一步表達了自己的理解。

民主的目標是什麼？

在此前接受新加坡《聯合早報》訪問時，楊榮文表示，「紀念中國共產黨的100年，是在標記中華民族邁向共和國歷程中的一個里程碑」，西方制度在中國、在亞洲許多地方都行不通，中國體量之巨大又令革命之路充滿曲折，「當中國人在清朝末年決心推翻2000年的帝制建立共和時，付出了巨大的努力，像中國這樣巨大的國家，一人一票制是一種夢想，國家需要務實做法來凝聚人民的創造力、能量和團結」。

楊榮文認為，在一系列大成就和大錯誤中，中共始終在學習與尋找適合中國的道路。最終，中國找到了一種異於西方政制的民主，「中國認為自己是民主國家」，「中國的民主是基於古希臘文中的民主含義，即人民自我治理，並沒有說必須有哪一種投票制度」。

究竟何謂「人民自我治理」？中國又在如何落實這些理解？中國的民主，又如何體現於共產黨與各個民主黨派的關係？中國國務院在6月25日頒布了《中國新型政黨制度》白皮書，當中稱中國的政黨制度「實現了執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一」，那麼這些「參政、合作、監督」又是如何與「執政、領導、協商」有機統一的？

對此，楊榮文向01回答道，相較於西方對民主「不同政黨通過爭取選票來競爭」之理解，中國認為「民主」的本質是「人民當家作主」，「而不是皇帝或封建領主或寡頭政治，也不是某個部落當主。投票是達到目標的手段，而不是目標本身」，是以中國對「政黨」的定義也與其他國家有很大不同。

楊榮文表示，自 1911 年以來，中國民主革命的鬥爭目標，就是從朝庭和特權階級手中奪取權力，將之予以普通民眾。而中共「小康社會」、「脫貧攻堅」的巨大努力，也正是為了這一歷史目標。

新加坡總理李顯龍7月1日以人民行動黨秘書長身份向中共中央總書記習近平致賀函，並在結尾處用中文親筆留字。（新加坡人民行動黨/聯合早報）

實現民主目標的手段？

目標清晰了，那麼手段呢？如何實現這個目標？

楊榮文向01表示，「當政體很大時，人們會為自己『子社區』的利益投票。在儒家社會中，人們的忠誠與血緣關係和當地社區息息相關。投票也就由此變成一場零和遊戲，人們都為自己的族群爭奪更多的利益和權力」。譬如「在一些國家，投票使少數群體能夠繼續掌權，因為他們有錢並控制媒體」，另外「許多西方民主國家也沒有強制投票，因為這會削弱某些群體的權力。新加坡和澳洲（對此便）實行強制投票」。

有鑒於這些情況，楊榮文解釋道，「在古希臘城邦，只有男性公民有投票權，女性沒有，奴隸也沒有」，而中國社會也一直有些專制，「中國歷代朝代和中華人民共和國都不允許高官在自己的家鄉任職，因為他們對中央的忠誠，將不可避免地受到損害」。

更何況，「當社會過於極端時，問題就開始了」。在楊榮文看來，中國的革命者和執政者們也是因此判定「必須始終保持（政治的）平衡，這類似於陰陽--而這在中國也被稱為民主集中制，中國的高層便是基於共識來選舉」，而「當領導明智時，威權主義是軟的。套用老子的話，最好的威權根本無法被感受，是『無為而民自化』，是感覺不到的」。

當目標與手段都已經明確，那麼剩下的便是執行。

楊榮文（左）曾作為新加坡外長穿梭於各國，在2011年5月淡出政壇後，仍持續觀察中國。他曾於2012年至2021年期間擔任香港嘉里集團高級顧問職務，如今為李光耀公共政策學院的訪問學者。（Getty）

習近平的最大成績被美國忽視：中共的活力與健康

從西方的角度來看，沒有一人一票、「中共高層基於共識來選舉」和「民主集中制」，很容易令人聯想到「專制」。而中共十八大以來的方向調整，更讓坎貝爾（Kurt Campbell）、布林肯（Anthony Blinken）等現任美國政府官員，乃至香港及台灣的很多普通百姓，都傾向於認為習近平改變乃至背叛了中共自1980年代起逐漸設立的「集體領導制」，中止乃至逆轉了中國過去四十年的政治改革進程。

對此，楊榮文並不感到意外。他在接受《聯合早報》訪問時表示，「這取決於是誰在發言，如果希望看到一個弱勢的中國、而不是強大的中國，他們就會對習近平評價不高，因為他們希望看到中國腐敗，這樣外交就比較容易」，「中國快速發展其實已持續了很多年，但很多國家的認知還定格在中國落後的年代，直到過去幾年才因為某些原因『突然醒悟』中國體量之大與成功，因而他們的不安全感與日俱增，並且將這些都歸因於習近平的領導」。

更重要的是，楊榮文認為持這類「背叛、逆轉」看法的人，低估了習近平最大的成就，也即扭轉了中國腐敗加劇的趨勢。「中國共產黨是主導，其他政黨為補充，所以在中國，最重要的是中共的活力和健康」，中國未來的發展依然充滿挑戰，需要一個非常有活力、非常貼近民生和非常開放的執政黨。

6月30日，中共中央組織部公佈，截至2019年底，中共共有黨員9,191.4萬人。但是，質比量重要。楊榮文對《聯合早報》稱，「如果你心術不正，黨籍就是負值，而不是正面價值。這是為什麼2012年的中共十八大如此重要」，「中國是一個由人際關係網絡組成的社會，『禮物』是用來表達『禮』，而『禮』表達的正是人際關係」，「就像過年時，華族的母親用心準備紅包給親朋戚友，並且問孩子『誰誰誰給了你多少紅包錢？』，大家腦中就形成一個人際關係網絡，這個思維本身就可能導致腐敗，自古至今中國都面對腐敗的問題」。

很大程度上，回想起中共十八大之前中共貪腐情況之嚴重，以至於習需要講出「若不制止腐敗，最終必然會亡黨亡國」這種程度的狠話，再聯想到今日今時內地國民與有榮焉的愛國熱情，尤其是年輕人對中國共產黨的認可，便可以知道中共十八大以來的反腐、黨建、官員公務員治理體系提升等工作有多麼重要。楊榮文亦認為，「習總自2013年以來在反腐方面取得的成就，是讓人令人驚嘆的，沒有人會相信到他能做到這麼多」。

不過，楊榮文進一步表示，「即使如此，腐敗也只是杜絕了一半，因為在華人社會，腐敗極難根除」，且「習近平掌握的太多權力是否會導致新的腐敗形式？我還沒有看到，但它可能發生」。問題是任務是如何構建系統性的防止措施，以便更輕鬆地監測並阻止腐敗的情況。就此，楊榮文認為大數據和數字人民幣等技術應用可能會有所幫助，但這也只能在未來試驗，而且每個方案都會產生新的問題。

終了，時值中共建黨百年前夕，楊榮文在這次關於中共與中國政治的採訪中，再度向01記者強調，「腐敗可以破壞一切，破壞中國的民主。中國共產黨停止反腐的那一天，就是中華人民共和國滅亡的開始」。