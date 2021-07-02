CGTN發布解放軍空軍宣傳片　被揭盜用且修改自印度多年前戰機影片

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-07-02 11:05

時值中共成立100周年，官方傳媒中國環球電視網（CGTN）周三（6月30日）在Twitter上發布一段解放軍空軍宣傳片，主題圍繞首架殲-10戰機在2000年升空。 惟影片中戰機空投導彈及飛行的畫面，被發現竟是盜用並且修改自印度空軍的影片。 引發爭議後，目前CGTN已將上述影片下架。

CGTN周三（6月30日）在Twitter上發佈標題為「2000年首架殲-10戰機升空」的解放軍空軍宣傳片

CGTN的影片主要是介紹一名有15名駕駛戰機經驗的解放軍空軍飛行員。影片中戰機空投導彈的畫面，被發現與8年前印度空軍介紹光輝戰機戰力的影片極度相似，只是顏色較原片更深，細節更模糊。另一段有問題的畫面則是戰機視角的飛行情況，同樣被發現「取材」自印度光輝戰機，是6年前的影片。原片是戰機飛越白雪覆蓋的群山，但CGTN似乎有修改過，畫面變成厚厚的雲層。

被發現影片有問題後，CGTN隨即就將其下架，但至少仍未有作出回應。