以巴衝突｜以色列指控CGTN節目涉反猶太主義

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-20 16:31

中國環球電視網（CGTN）日前播放的節目提到以色列和巴勒斯坦的衝突。以色列駐中國大使館5月18日批評節目公然提倡反猶太主義。中國駐以色列大使館回應時重申中方立場，強調停火和停止暴力是最緊迫的任務。

中國環球電視網播出的第128期《指點財津》節目，主持人鄭峻峯質疑美國支持以色列是否真的基於共同的民主價值。他還提到猶太裔富豪於美國擁有強大遊説力量，把第三次中東戰爭的以色列描述為「自稱『猶太國』的以色列」，並説「以色列盡力維護華盛頓和位於中東的石油利益」。同時提出疑問「為什麼美國總是向着以色列？」

1/5 We are appalled to see blatant anti-Semitism expressed in an official Chinese media outlet, we have hoped that the times of the “Jew’s controlling the world” conspiracy theories were over, unfortunately anti-Semitism has shown its ugly face again. — 以色列在中国 (@IsraelinChina) May 18, 2021

以色列駐中國大使館表示，「我們對看到中國官方媒體公然表達反猶太主義感到震驚，我們曾希望『猶太人控制世界』的陰謀論時代已經過去，不幸的是，反猶太主義再次露出醜陋的面目。」

以色列駐中國大使館説，「影片表達的主張是種族主義和危險的……聲稱猶太人作為一個民族控制了其他國家的政府是令人憤怒的……我們對看到這些類型的信息感到失望，並敦促中國環球電視網撤下這個傳播謊言和種族主義的侮辱性影片。」大使館稱，「以色列這個猶太國家不是一個陰謀的結果，而是『作為猶太人民的正義和權利』。」

大使館強調，美國和其他國家於當前的衝突支持以色列，「因為他們也認為以色列有權保護自己，就像世界任何國家一樣。而不是作為影片所表達的反猶太主義的一部份」。

《耶路撒冷郵報》報道，中國駐以色列大使館回應指，「關於目前的緊張局勢，世界各地的媒體報道中有許多不同的聲音」，「中國政府的立場是：停火和停止暴力是最緊迫的任務。中國強烈譴責針對平民的暴力行為，我們敦促衝突各方立即停止軍事行動和敵對行為，停止空襲、地面進攻和火箭彈發射等使局勢惡化的舉動。」