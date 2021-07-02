中共百年｜殲10空中列隊「71」　領頭女機師獲讚「巾幗不讓鬚眉」

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-07-02 12:00

中共建黨百年慶祝大會7月1日在天安門舉行，場面空前盛大。中國空軍10架殲-10表演機組成「71」字樣飛越天安門上空，向建黨百年致敬。央視披露「71」編隊帶隊為一名女飛行員，引發關注。

+ 6 + 6 + 6

據中國官媒央視新聞7月1日報道，此次中共建黨百年慶祝大會中，解放軍八一飛行表演隊首飛數字71隊形。

據報道，隊形中，難度較大的位置，是數字「7」一橫上的三架飛機以及數字「1」的第一架，這四架要為飛行「帶節奏」。女飛行員何曉莉駕駛的正是數字「1」的長機。她需要隨時根據「7」字長機來修正位置，帶好「1」的飛行。

如此高難度任務，解放軍女飛行員帶隊引發關注，不少網友直呼「巾幗不讓鬚眉」。

據官媒此前報道，在2019年中國慶祝成立70周年閲兵式上，中國空軍八一飛行表演隊也飛過天安門，當時隊伍副大隊長正是何曉莉。

+ 13 + 13 + 13

何曉莉是中國空軍八一飛行表演隊為數不多的女飛行員之一，出生於1986年，四川省樂山市井研縣東林鄉高家村人，首批殲擊機女飛行員。空軍上尉 ，二級飛行員，現任中國人民解放軍93793部隊51分隊正連職飛行員、空軍八一飛行表演隊中隊長。

在7月1日當日，解放軍15架殲-20戰機分成3個5機楔隊飛越天安門上空。如此規模的殲-20同框亮相據稱為首次。

據官方新華社報道，中國各族各界人士7萬餘人出席慶祝大會。此外，這次慶祝大會在天安門舉行，是新中國成立以來此類大會首次在天安門舉行。據稱也是歷屆黨慶以來，最高規格的一次大會。