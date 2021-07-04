中國太空站｜兩太空人著130公斤航天服出艙　自主研製有幾特別？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-04 15:57

神舟十二號載人飛船6月17日發射升空，太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波順利進入天和核心艙，開始長達3個月的太空之旅。今天（7日），三人首次執行出艙任務。 本次有兩人出艙活動，分別為劉伯明及湯洪波，出艙時穿著的是中國自主研製的「飛天」艙外航天服。央視採訪了研發「飛天」艙外航天服的專家，解釋該航天服的特色。

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中國航天員中心航天服工程室主任、航天員系統副總設計師張萬欣解釋，「飛天」艙外航天服是二代艙外航天服，在功能上相當於一個微型的載人航天器。它最上面是一個頭盔，實際上是四層的結構：兩層是壓力面窗，中間是充氮，可以隔熱和防結霧。

另外外層是防護面窗，張萬欣解釋：「防護面窗怕他就是在作業過程中也難免有磕碰，可能會劃傷，劃傷之後就影響視野，所以就把這個防護面窗，這是在軌能更換」；最外層則是濾光面窗，濾光面窗可以根據陽照區和陰影區來放下和打開，防止光線射入眼睛。

「飛天」艙外航天服有多層設計，實現了真空防護、高低溫防護和輻射防護。張萬欣表示，身穿「飛天」艙外航天服自主工作時間可以長達八個小時。張萬欣說：「原來的服裝就是一米六五到一米八的人來穿著，然後還是比較大，然後現在是我們就經過改進提升，就是關節的小型化之後，它可以滿足了一個一米六到一米八的人穿著使用，適體性越好，它的活動性能才能保障，就是人穿著它就工作起來更輕鬆。」

報道又指，「飛天」艙外航天服可以調節適應每位太空人的體型。雖然重達130公斤，但穿脫起來極其方便快捷。 張萬欣稱，一般情況下，受試人員包括太空人都用不了五分鐘，大約三分鐘左右就可以。