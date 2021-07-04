中國太空站｜天和核心艙太空人首次出艙活動　專家詳解各人任務

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-04 12:47

神舟十二號載人飛船6月17日發射升空，太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波順利進入天和核心艙，開始長達3個月的太空之旅。今天（7日），三人首次出艙活動。 央視報道指，本次有兩人出艙活動，分別為劉伯明及湯洪波，聶海勝則留在艙內操控機械臂。出艙的兩名太空人，一人要為機械臂安裝上臂支架，包括腳限位器、工具台等，隨後藉助機械臂進行移動。另一名太空人藉助艙壁上安裝的扶手，爬行一段距離到作業點進行輔助工作，其間還要進行一次應急返回驗證。

中國航天員科研訓練中心選訓室主任王焰磊解釋，因為太空人在艙外進行作業任務的時候一旦出現緊急情況，太空人必須要快速、緊急返回到氣閘艙裡邊，然後用艙載的應急供氧來保證生命安全，所以要做這方面的驗證。

此次出艙活動的另一項重要工作是進行艙外全景攝像機的抬升。 王焰磊解釋，由於發射的外暴露的限制，攝像機安裝在了一個比較低的位置，視角有限。入軌之後，太空人根據任務需要，需要擴展攝像機的視角來監視整個艙外的情況，因此需要太空人為攝像機安裝一個支架，架得更高一點。

報道又指，在兩名太空人的出艙過程中，艙內太空人需要對機械臂進行操作。雖然地面人員也可以對機械臂進行大範圍轉移，但在有太空人站在機械臂上的時候，艙內太空人可以更直觀的對機械臂位置進行觀察，更能與艙外太空人進行直接交流。

王焰磊表示，艙外太空人和艙內太空人都有急停裝置，艙外的太空人在操作過程中如果一旦發現有碰撞的可能、風險的話，他可以直接按下急停裝置，機械臂就會停止工作，這是保證安全的多重手段之一。