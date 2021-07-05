中國太空站｜54歲劉伯明成中國首位「太空將軍」　出艙語錄爆紅

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-05 12:33

4日（周日），太空人劉伯明、湯洪波身著中國自主研製的新一代「飛天」艙外航天服，先後從天和核心艙節點艙成功出艙。經約7小時的艙外工作，圓滿完成出艙活動期間全部既定任務後安全返回。 官媒《北京青年報》旗下公眾號「政知見」報道指，劉伯明已在2015年晉升為少將軍銜。這意味著他也是中國第一位在太空進行出艙活動的將軍。

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劉伯明是在4日早上8時26分左右出艙，他搭乘機械臂進行大範圍轉移。之後湯洪波出艙，借助扶手進行艙外爬行，兩人前往位於大柱段和小柱段交匯處的作業點會合。

劉伯明出艙後，望着廣袤的宇宙發出感嘆：「哇！這外邊太漂亮了！」這句話隨即登上微博熱搜榜，網民也拿它與13年前神舟七號太空人翟志剛的語錄「我已出艙，感覺良好」對比。

2007年，劉伯明入選神舟七號任務乘組。2008年9月25日，他與太空人翟志剛、景海鵬一起執行神舟七號飛行任務。9月27日，在劉伯明和景海鵬的協助和配合下，翟志剛順利出艙，成功實現中國首次太空行走。

網名為「太空精釀」的科普博主指出，13年前的出艙任務僅持續十多分鐘，當時位於輔助位置的劉伯明只有頭部和手部出艙，翟志剛出艙時還經歷了多次打開艙門未果、傳感器誤報火災等阻礙。而這一次劉伯明能完全出艙，並從容不迫地讚美太空美景，體現了中國出艙行走技術的飛躍。

此前，中國自主研製的新一代太空服亮相，更多詳情請點擊圖集：

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新加坡《聯合早報》引述中國軍事評論員宋忠平分析，執行長時間出艙任務，是組建和維護大型空間站的一個重要需求。2008年的出艙停留在技術驗證層面，而這一次不僅在艙外停留時間更長，任務也更復雜。就連新一代艙外航空服也進行大量優化，説明中國航天技術在各個方面都有大幅提升。

54歲的劉伯明於1985年6月入伍，通過招飛體檢和文化課考試進入空軍長春飛行學院（今空軍航空大學），成為一名飛行員。畢業後，他被分配到空軍一個訓練基地，成為一名殲擊機飛行員。1998年1月，劉伯明入選為中國首批太空人。