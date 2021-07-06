稱代表兩萬多名內部員工　網傳海航董事長陳峰舉報信涉三大罪狀

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-07-06 14:40

內地網上流傳一封針對海航集團現任董事長陳峰的舉報信，寫信人自稱是海航集團員工，「現代表兩萬多海航內部員工債權人聯合實名舉報」。 舉報信列出陳峰有三大罪狀，分別是「暗箱操作私自兌付集資款」、「貪心妄想把海航變為家族企業」、「利用職權拉幫結派中飽私囊」。

據自媒體「向爺雜談」刊出的全文，陳峰被舉報的第一項罪狀「暗箱操作私自兌付集資款」，具體是指陳峰在不公開不公正的情況下，利用手中職權私自動用近百億資金，優先給自己、親朋好友以及部分嫡系集團高管購買的集資產品進行了本金及其利息的兌付，「陳峰多次在各種大小會議上口口聲聲向員工承諾「先員工後幹部、先集團後社會」的兌付債務方案，但實際是說一套做一套，當面一套，背後一套」。

第二項罪狀是「貪心妄想把海航變為家族企業」，舉報信稱陳峰在海航集團流動性資金緊張的情況下，縱容兒子陳曉峰和其侄子等人大肆購買豪車等奢侈品，而且陳曉峰是「空降」海航董事局，「陳峰讓根本不懂管理和航空業務的兒子着手參與、控制集團業務，妄想把海航集團辦成自己的家族企業」。

最後一項罪狀是「利用職權拉幫結派中飽私囊」，舉報信稱海航集團面向員工的集資產品有不同的收益分配比例，依據是否為管理幹部、員工籌資額度、職務級別高低等條件分別對待。結果同一個項目，集團高管購買的集資產品收益高達30%以上，普通員工僅為8%至11%。

舉報信最後強調上述罪狀均為屬實，「懇請中紀委徹查陳峰集團的不法行為！還原事情真相給成千上萬的受害者一個公平！並且連本帶息償還我們內部員工的集資款！」

海航集團目前正被債權人伸靖破產重整。（視覺中國）

據介紹，自2017年末爆發流動性風險以來，海航集團的動向備受外界關注。2018年7月3日，海航集團聯合創始人、時任董事長王健，在法國考察時意外跌落導致重傷，經搶救無效死亡。王健去世後，已經退居二線的陳峰重新出山，接任海航董事長。

及至2020年2月29日，海航發布公告稱，為有效化解風險，維護各方利益，應海航集團請求，海南省政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立「海南省海航集團聯合工作組」。聯合工作組將全面協助、全力推進海航集團風險處置工作。今年1月29日，海航集團接獲海南省高院發出的《通知書》，指出相關債權人因海航集團不能清償到期債務，已申請法院對集團破產重整。同年3月，海南高院裁定對海航集團進行實質合併重整。