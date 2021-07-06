日本或介入保衛台灣　胡錫進嚴厲警告：解放軍會消滅日本自衛隊

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-07-06 17:56

日本副首相兼財務大臣麻生太郎日前演講中表示，中國如果侵略台灣，日本完全有可能捲入「存亡危機」，屆時日本將可能行使受限的集體自衛權，在此種情況下，日本及美國必須共同保衛台灣。 《環球時報》總編輯胡錫進周二（6日）在微博上發文強硬警告，如果日本自衛隊參戰，攻擊解放軍，「解放軍不僅會消滅參戰的日本自衛隊，還有權利對日本自衛隊的陸上基地以及相關軍事設施實施打擊，癱瘓日本自衛隊的攻擊能力」。

麻生太郎稱如果中國侵略台灣，日本完全有可能捲入「存亡危機」，屆時日本將可能行使受限的集體自衛權，在此種情況下，日本及美國必須共同保衛台灣。（美聯社）

胡錫進表示，一旦台海爆發戰事，「麻生太郎這樣的日本大嘴極端政客」最好讓日本離遠點。日本務必要搞明白，今天既不是1894年，也非1931年或1937年，要收斂面對中國的那份猖狂，「日本的存亡不取決於中國如何解決台灣問題，而取決於日本首先要建立牢固的自知之明」。胡錫進指，過去一個多世紀裡，日本對中國犯下「滔天罪行」，而中國沒做任何對不起日本的事情，「直到今天，中國人積極主張中日友好相處」。

胡錫進最後稱，日本極端政客如果以為有美國做靠山就能再犯中國，「那麼強大起來的中國將願意多送給他們一份教訓，陪這個鄰國成長」。

另一方面，中國外交部發言人趙立堅在周二的記者會上，亦強調麻生太郎的言論是「極其錯誤並且危險」，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關係政治基礎。趙立堅稱，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經提出嚴正抗議，「今天的中國早已不是當年的中國，我們絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權的堅強決心、堅定意志和強大能力。」