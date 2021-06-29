撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-06-29 17:40

根據台灣軍方消息來源指出，近期曾多次捕捉到解放軍多種型號武裝直升機，直接對台進行掠海接近台灣等戰術動作，被認為是「斬首特攻」作戰的準備演練，引起台軍方高度重視。 而此前五月初，台灣軍方已經偵獲解放軍在福建沿海漳浦縣興建一個新的直升機機場，疑似在對台最短距離的方位，組建一支全新的空中突擊旅，也引起台軍內部警戒。

福建漳浦市臨海的直升機前進基地完成，台灣國安高層分析認為針對台灣斬首作戰的針對性相當強，已經加強監控防備。（Google Earth）

根據情報指出，這個新的直升機基地鄰近福建將軍灣與南鏡港，從2019年開始施工，2021年5月已經完成大部分跑道設施與基建，主跑道長度650公尺，加上周邊大坪總長約1,800公尺，可供10架直升機同時作業起降，機棚共有27個，還在擴建。此基地距離金門、澎湖與東沙島非常近，用來突襲台灣離島、特別是澎湖島，有地利之便。

根據台軍情報指出，這個新的直升機基地，駐紮有解放軍最新的武直10攻擊直升機，以及直8型運輸直升機，解放軍最新的直20型中型通用直升機，目前尚無部署於此的跡象，但為遲早之事。由於解放軍此前已經在南部戰區的第75集團軍和中部戰區的第83集團軍，成立二個空中突擊旅，且解放軍空軍也有自己的空中突擊旅，目前不排除東部戰區會有起碼一個新的空中突擊旅，即可能屬於駐在廈門市的第73集團軍屬下。

武直10攻擊直升機，雖然單機性能比不上台軍的AH-64E甚至AH-1W等美製攻擊直升機，但是佔有數量多、人機佔比高的絕對優勢。（ChinaAviation）

目前解放軍陸軍13個集團軍，以及西藏、新疆軍區，均編制一個空中突擊旅，下暇二至三個武裝直升機營和三至四個運輸突擊直升機營，每個旅搭配武直系列武裝直升機數量約34至48架，直8/直20等通用運輸直升機約48至64架，人機比例極高。

台軍情報指出，第73集團軍曾經在今年3月底，實施過實戰背景下的空中突擊、精兵奪控等演練，加快空中突擊力量的轉型，多兵種協同作戰和兵力投送、多層次突擊防衞等訓練，增強了遠程突擊能力，也曾經對周邊小島進行多機型、多彈種跨海突擊演練。這樣的演練於今年密集頻繁出現，針對台灣局勢的準備，針對性頗強。

解放軍最新的直20通用直升機，料想將非常快地部署在台灣對面的前進基地。（Reuters）

也有分析認為，解放軍興建漳浦直升機基地，其實是作為距離台灣最近的福清、龍田、泉州惠安等軍用機場的前進基地，目前這些基地都已經翻修完畢，而漳浦前進基地的功用，除了給直升機空中突擊旅使用外，可能也供應給解放軍新鋭的無人機使用。

例如，無偵-8超音速無人偵察機、擁有匿蹤設計的攻擊-11等無人機群，這些無人機一直被認為是針對突擊台灣第一擊使用的攻擊性武器，包括無人機自殺攻擊、無人偵查機搭配衞星影像進行戰場評估與前線圖資分析等工作，以利後續大部隊的行動。

超音速的無偵-8偵查機，可能是未來對台進行第一擊的重要裝備，也可能前進部署於漳浦基地。（環球網）

此外，陸路的漳浦前進基地，也可搭配解放軍成軍的071、075等兩棲突擊艦，對台灣形成鉗形包夾態勢，尤其075兩棲突擊艦擁有搭載30架直升機的能力，可同時操作6架直升機，與漳浦前進基地可作為搭配使用，對台突擊能力更加全面。

目前解放軍東部戰區雖暫時無部署直20型通用直升機，依舊採用效率較差的直8等系列運輸直升機，未來一旦部署外型與台軍使用UH-60Ｍ黑鷹直升機幾乎無差別的直20通用直升機，一旦特攻開始，則台軍是否可迅速識別直20與黑鷹直升機的差異，也可能是未來解放軍斬首特攻戰取得先機的關鍵之一。