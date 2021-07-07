雲南疫情｜一夜之間新增17人感染　瑞麗市主城區全員居家隔離

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-07 09:52

國家衛健委最近通報，內地在周二（6日）新增57宗確診病例及41宗無症狀感染者，其中全部15宗本土病例及2宗本土無症狀感者均是來自雲南省。 雲南省瑞麗市出現疫情反彈，當地疫情防控工作指揮部在當天深夜宣布，主城區自周三（7日）起全員居家隔離管理。

根據通報，境外輸入病例大多數來自湖北省，有24宗，其餘分別是廣東省的5宗、上海市的4宗、天津市的2宗、陝西省的2宗、以及江蘇省、福建省、河南省、四川省各1宗。至於無症狀感染者方面，境外輸入有39宗。

針對雲南瑞麗疫情反彈，當地發出通告，主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離，解除時間視疫情另行通知。同時，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課，除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業，餐飲行業亦僅可提供外賣配送服務。

通告稱，對違反規定擅自開門經營的場所堅決關停，對擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，則由公安機關依法處罰。通告更強調，要嚴厲打擊非法偷越國（邊）境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者。

值得一提是，與雲南省接壤的緬甸近期的新增確診病例急劇增加，最新在周二新增多達3602宗確診病例。