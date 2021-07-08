雲南疫情｜再多2宗本土病例　瑞麗市長：有信心決心控制傳染源

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-08 09:52

新冠肺炎疫情持續，與雲南省接壤的緬甸近期的新增確診病例急劇增加，雲南瑞麗疫情反彈，連日來發現逾20宗本土病例，主城區自周三（7日）起全員居家隔離管理。 據雲南衛健委通報，當地周三再多2宗本土確診病例，同時新增1宗境外輸入無症狀感染者，現有確診病例92宗（本土23宗，境外輸入69宗）；現有無症狀感染者15宗，均為境外輸入，全部患者均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

7月5日，防疫人員為市民進行核酸檢測。（新華社）

通報指，周三新增的2名患者均為男性，其中一人為緬甸籍，另一人是中國籍，均為7月6日報告的無症狀感染者，出現臨床症狀後診斷為確診病例。新增的無症狀感染者為中國籍男子，近期居住在緬甸，6月23日自航空口岸入境。

瑞麗市市長尚臘邊介紹，這次面對的是變異毒株，傳播速度快。為保障市民安全，瑞麗採取了最嚴厲、最果斷、最科學的方案。從周三開始，對瑞麗城區出城8個卡口，全部停止，同時實行居家隔離，就是為了把傳染源控制在姐告、控制在瑞麗，「完全有信心、有決心。」

雲南省委書記阮成發則強調，德宏州和瑞麗市要採取最果斷、最嚴密、最科學措施，迅速撲滅疫情。全員檢測要不落一戶一人，全面隔離要不留「漏網之魚」，對瑞麗城區所有居民小區和姐告片區全面實行嚴格封閉管理，減少交叉傳播感染。要深刻汲取教訓，堅決堵住漏洞，切實管住邊境、管住重點人群、管住重點地區、管住瑞麗，確保不再發生疫情。