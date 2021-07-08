多地嚴禁炒作學區房　北京2經紀涉發煽動信息致群聚被刑拘

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-08 14:12

北京市今年4月啟動房地產市場秩序專項整治，一項重點治理內容便是嚴禁炒作學區房。據《北京日報》周三（7日）報道，西城區房管局近日通報稱，2名北京我愛我家房地產經紀有限公司（下稱北京我愛我家公司）經紀人針對西城區教改政策發布煽動性信息引發群體性聚集，涉嫌尋釁滋事被刑事拘留。

北京我愛我家公司被立案調查。（北京日報客戶端）

通報稱，西城區房管局按照有關部門調查情況及相關政策法規，對北京我愛我家公司立案調查，責令其對涉事門店停業整頓，對涉事員工嚴肅處理，並在公司內部立即展開自查自糾。同時，該局協同市住建委已對涉事兩員工採取限制從業措施。公開資料顯示，北京我愛我家公司為我愛我家控股集團股份有限公司全資控股的子公司，其是A股主版上市房地產經紀企業，主營業務包含房地產經紀服務、住宅資產管理、商業地產運營等，去年全國共有3600多間門店，員工數近5萬人。

通報又要求各機構引以為戒，立即展開自查自糾，包括調查從業人員是否存在建立客戶群，發表不當言論的行為、是否通過微信朋友圈等發布或轉發涉教改政策的不當言論；公司及門店是否存在發布涉及學區房的房源信息、是否存在以其為賣點鼓動引導出售方提高報價等。

通報要求各機構引以為戒，立即展開自查自糾。（西城區房管局）

報道指，北京今年4月啟動房地產市場秩序專項整治，其後對海淀區萬柳、翠微，西城區德勝、金融街，東城區交道口等價格快速上漲區域進行專項執法檢查，最終有6間中介門店停業整改、立案處罰17宗，涉事門店包括我愛我家黃寺大街第四分公司等。然而，雖然官方已三令五申嚴禁炒作學區房，但在更好的成交量和更高的佣金面前，仍有中介門店和經紀人頂風作案，向學生、家長鼓吹學區房是「名校入場券」等。

西城區房管局微信公眾號周二（4日）發布文章稱，西城區房管局為確保西城區教改政策平穩執行，於周日（4日）組織轄區內鏈家、我愛我家、21世紀不動產、麥田、中原等主要房地產經紀機構召開工作會，再次強調嚴禁炒作學區房的工作要求，並要求各機構加強房源發布管理，不得以學區房為賣點發布房源；規範業務承接管理，不接受明顯高於市價的委託；強化從業人員管理與培訓，及時組織學習，嚴格落實相關規定，不得參與炒作學區房的任何活動。

事實上，學區房、學位房也是各地打擊的重點，如深圳市場監督管理局就曾在2019年聯合深圳市住房和建設局，開展學位房虛假宣傳專項治理統一執法，共檢查71個樓盤，53家房地產中介企業，現場責令改正14家，擬立案27宗。今年4月，當地多個部門聯合發布通知，針對學位房虛假違法廣告開展專項整治執法行動，對製作、發布涉及學位房等虛假違法廣告或其他違法違規行為的企業和中介機構，採取行業協會自律懲戒、房地產行業信用監管等措施。除此之外，四川成都、河北石家莊等地，亦曾發布相關政策整治學區房。