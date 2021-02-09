深圳首次發布二手樓「成交參考價格」　豪宅學區房瞬間「貶值」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-09 17:47

根據國家統計局數據顯示，2020年12月，深圳市二手房價按年上漲14.1%，漲幅位列內地榜首。周一（8日），深圳市住房和建設局（以下簡稱「深圳住建局」），發布《關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知》（以下簡稱《通知》），這是深圳官方第一次對市場化的房價祭出具體參考數值。 據了解，《通知》中涉及的深圳市3595個住宅小區的參考價，與市場價差距較大，而引發市場熱議。以南山區的豪宅為例，市場價與「成交參考價格」相差超過3成，以後者價格出售將會較「便宜」近400萬元（人民幣．下同）。 有網民更直言，「吃完午飯，一看新聞，固定資產少了200萬元」。

2020年12月，深圳市二手房價按年上漲14.1%，漲幅位列內地榜首。（視覺中國）

深圳住建局表示，深圳市房地產和城市建設發展研究中心在調查分析基礎上，以二手住房網簽價格為基礎，參考周邊一手住房價格，綜合形成全市住宅小區二手住房成交參考價格，並按照市域全覆蓋、區域網格化原則，以住宅小區為區域網格單元，發布全市3595個住宅小區二手住房成交參考價格。參考價格定期在深圳市住房和建設局官方網站、微信公眾號和深圳市房地產信息平台等網絡平台發布。

不過，深圳住建局今次發布的參考價明顯較市場掛牌價和成交價低，特別是高價豪宅和優質學區房的「價差」更為明顯。以福田園嶺片區的學區房國城花園為例，去年年底曾成交過一套44平方米戶型，成交單價約28萬元/平方米。房地產網站亦顯示，該小區目前僅有兩套房源掛牌，掛牌單價分別為14.9萬元/平方米、18.6萬元/平方米，今年1月的參考均價約22.1萬元/平方米。但在價格表中，這個小區的二手房成交參考價格被定位在13.1萬元/平方米。

同樣，位於南山區的豪宅華潤城，去年4月份一期最高掛牌單價超過20萬元/平方米，二期房源最高掛盤單價達到18.5萬元/平方米，房地產網站數據顯示1月份這兩期房源的參考均價分別是19.3萬元/平方米、17.7萬元/平方米。但成交參考價格卻統一被劃定在13.2萬元/平方米的基準上。以80平米的戶型計算，以指導價格售賣將比目前市價便宜384萬元。

對於數據上存在的意義，以及二手住房成交參考價格有什麼作用，深圳市住建局回應稱，發布二手住房成交參考價格有利於加大二手住房交易信息公開力度，引導市場理性交易，引導房地產經紀機構合理發布掛牌價格，引導商業銀行合理發放二手住房貸款，防控個人住房信貸風險，穩定市場預期。

據時代財經報導，深圳中原董事總經理鄭叔倫表示，深圳今次公布的二手房「成交參考價格」，釋放出政府要開始管控二手房價格的訊號。深圳並沒有對二手房進行管控的先例，二手房一路高漲，後果就是一二手倒掛很嚴重，扭曲了整個市場的成交情況。相比於新房可以直接限價，二手房市場的管控難度非常大。政府出台二手房成交參考價格發布機制，可以看出政府是希望先從增加透明度開始令導市場在一個價格很透明的場景去交易，引導二手房的價格走到比較合理的方向。

（每日經濟新聞/經濟觀察）