中國新型武器裝備亮相　仿生機械魚作教育用途更可水下偵察反潛

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-07-09 13:24

中國多款新型武器裝備亮相，其中更有可用作水下偵察的仿生機械魚。 綜合媒體7月8日消息，第七屆中國軍事智能技術裝備博覽會周一（5日）起在北京舉行，「尖兵」地面無人車、仿生機械金龍魚等展品成為焦點。

「尖兵」地面無人車。（環球時報）

據《環球時報》報道，中國兵工集團北京北方車輛集團研發的「尖兵」無人車，是以小巧履帶式底盤結合偵打一體化武裝系統，可以根據戰場需要掛載不同設備，執行敵情偵察、火力突擊、戰場巡邏、警戒值守、搜索清剿、引導打擊等任務。「尖兵」無人車戰鬥全重不超1.2噸，主要通過遙控方式進行操作，同時具備有限的人工智能，包括自主避障、人員跟隨等功能。

工作人員，考慮到戰場環境的複雜性，因此執行致命攻擊的指令必須由遙控操作人員發出，故不會變成自主殺人機械人。

而仿生機械金龍魚則是北京一間科技公司的產品，可用於教育科研、海洋生物研究等多個領域。機械魚根據金龍魚的遊動姿態和外觀樣式，憑藉流體仿真技術設計而成，並結合多種傳感器和全局視覺控制技術，能在水中連續遊動6小時至8小時。

有報道指，機械魚可進行水下偵察，幾乎不產生噪音，即使游到潛艇周邊，也不易被察覺，還可以將相關數據和圖像傳送到後方平台。機器魚不僅價格比反潛機便宜，而且反潛效率也更高。一旦步入應用，機械魚將在複雜危險水下環境作業、軍事偵察、水下救撈、考古等方面發揮重要作用。

此外，同公司的展品中還有智能仿生鯊魚，更具軍事上的實用性。仿生鯊魚會模擬鯊魚的外形和遊動方式，具有生物欺騙性，對環境的擾動小，同時結合吸音材料，具備極強的隱形性能，可用於海上戰場抵近偵察、目標搜救、戰場監視及海域反潛巡航等任務，也可以承擔水文監測、海牀測繪等保障任務。